কিশোরীকে চুম্বন ! তরুণ ও তাঁর বাবা-সহ 3 জনকে বেধড়ক মার, নগ্ন করে ঘোরাল 'প্রেমিকা'র পরিবার ! ​

কিশোরীকে চুম্বন ! তরুণ ও তাঁর বাবা-সহ 3 জনকে বেধড়ক মার, নগ্ন করে ঘোরাল 'প্রেমিকা'র পরিবার !
Inhumane incident in Behala: খবর পেয়েই দ্রত পদক্ষেপ করে পুলিশ । অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যেই তরুণীর বাবা, মা এবং ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
Published : October 26, 2026 at 1:09 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: এক কিশোরীকে চুম্বন করার অভিযোগে শহরের বুকে চরম নৃশংসতা ও বর্বরতার ঘটনা ! বাড়ির মেয়েকে চুম্বন করার 'অপরাধে' এক তরুণ, তাঁর বাবা ও তরুণের এক বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল কিশোরীর পরিবারের বিরুদ্ধে । এখানেই শেষ নয়, মারধর করার পর অভিযুক্তরা ওই তরুণ, তাঁর বাবা ও তরুণের বন্ধুকে নগ্ন করে এলাকায় ঘুরিয়েছে বলেও অভিযোগ ৷
রবিবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ কলকাতার সরশুনা থানা এলাকায় । ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । খবর পেয়েই দ্রত পদক্ষেপ করে পুলিশ । অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যেই তরুণীর বাবা, মা এবং ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, ধৃতরা হলেন মেয়ের বাবা, মা ও মেয়ের কাকা । তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । দক্ষিণ কলকাতার দায়িত্বে থাকা কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই ঘটনার পেছনে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের তরফ থেকে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে । সকালে এলাকার বাসিন্দারা একজোট হয়ে ওই কিশোরীর বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলেন এবং সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর চালান । পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় 18 বছরের এক তরুণ সরশুনার খাল-পাড় মাঠের সামনে 13 বছরের এক কিশোরীর সঙ্গে দেখা করতে যান । কথা বলার একপর্যায়ে ওই তরুণ নাবালিকাকে চুম্বন করেন । পুরো বিষয়টি দেখে ফেলেন নাবালিকার মামার বন্ধু । তিনি সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর বাবা ও মামাকে সবটা জানান । এর পরেই শুরু হয় চরম উত্তেজনা । ঘটনার সময় তরুণের সঙ্গে ছিলেন তাঁর 19 বছর বয়সি এক বন্ধু ৷
অভিযোগ, কিশোরীর বাবা এবং মামা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই তরুণকে জোর করে তাঁদের ক্ষুদিরামপল্লির বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান । মামা ফোন করে আরও তিন-চারজন বন্ধুকে ডেকে পাঠান । বাড়ির ভেতরে দু’জনকে দীর্ঘক্ষণ ধরে অকথ্য শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ওই তরুণের বাবা । অভিযোগ, রেহাই দেওয়া হয়নি তাঁকেও । তিনজনেরই মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তাঁদের সমস্ত পোশাক খুলতে বাধ্য করা হয় । এরপর তাঁদের বাড়ির সামনের রাস্তায় সম্পূর্ণ নগ্ন করে হাঁটানো হয় বলে অভিযোগ ।
তরুণের বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার সরশুনা থানায় মামলা রুজু করা হয় । পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক কঠোর ধারা এবং অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করেছে । রবিবারের ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে এলাকার সমস্ত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করছে পুলিশ । নির্যাতিত দুই তরুণের মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং তদন্তকারীরা তাঁদের গোপন জবানবন্দিও রেকর্ড করেছেন । তরুণেরা মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নির্যাতন চালানোর কথা জানালেও পুলিশ এখনও ঘটনাস্থল থেকে কোনও বন্দুক উদ্ধার করতে পারেনি । অস্ত্রটি খুঁজে পেতে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা ।
ঘটনার আকস্মিকতা ও নৃশংসতায় হতবাক হয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা । তদন্তে নেমে সরশুনা থানার পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত অর্থাৎ তরুণীর বাবা, মা এবং ভাইকে গ্রেফতার করেছে । পুলিশ জানিয়েছে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া, বেআইনিভাবে আটকে রাখা, মারাত্মক শারীরিক নির্যাতন চালানো এবং ব্যক্তিকে নগ্ন করে ঘোরানোর মতো গুরুতর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।
এই বর্বর ঘটনার পর এলাকা জুড়ে চরম উত্তেজনা ও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে । দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।