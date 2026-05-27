তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান স্বৈরাচারী ! কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে 'অনাস্থা' ঘাসফুলের 6 সদস্যের

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান স্বৈরাচারী ! কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে 'অনাস্থা' ঘাসফুলের 6 সদস্যের
অনাস্থা আনা সদস্যদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে কাজ করেন । তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও জমি কেলেঙ্কারির গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সদস্যরা ।
Published : May 27, 2026 at 2:40 PM IST
দার্জিলিং, 27 মে: শিলিগুড়ি মহকুমার আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত । তৃণমূল কংগ্রেসের ছয়জন সদস্য এবং কংগ্রেসের সাতজন সদস্য জোটবদ্ধ হয়ে পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছেন । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ।
মঙ্গলবার পঞ্চায়েত অফিসের মাসিক বৈঠকের পর মোট 13 জন সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন । প্রসঙ্গত, 21 আসনের আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের 11, কংগ্রেসের সাত, বিজেপির দুই এবং আদিবাসী বিকাশ পরিষদের একটি আসন রয়েছে । অনাস্থা প্রক্রিয়ায় বিজেপির কোনও সদস্য অংশগ্রহণ করেননি । অনাস্থা আনা সদস্যদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে কাজ করেন । পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও জমি কেলেঙ্কারির গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সদস্যরা ।
কংগ্রেসের নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি মহম্মদ ইমরান বলেন, "এই প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত । তিনি কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেননি । নর্দমা পরিষ্কার না-থাকা, রাস্তার বেহাল দশা এবং হাটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই । বিরোধী দলের সদস্যদের এলাকায় তিনি কোনও কাজ করেন না ।"
একই সুরে সুর মিলিয়েছেন কংগ্রেসের স্থানীয় নেত্রী লক্ষ্মী সিনহাও । এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে । দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক অমিতাভ সরকার বলেন, "এটি কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নয় । মূলত দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানকে সরাতেই বাকি সব সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন মাত্র । আমরা দুর্নীতিগ্রস্তদের দলে নেব না ।"
তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক-1-এর সভাপতি প্রবীর রায় এই নিয়ে বলেন, তিনি বিষয়টি শুনেছেন, তবে বিস্তারিত জেনে মন্তব্য করবেন । নকশালবাড়ি ব্লকের বিডিও প্রণব চত্রজীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, রাজ্যে বিজেপির উত্থানের পর থেকেই শাসকদল তৃণমূলের অন্দরে ভাঙনের সুর স্পষ্ট হচ্ছে । অনেক নেতাই তৃণমূলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন এবং দল পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন । যদিও বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ছাড়া কাউকে তাঁরা দলে নেবেন না । এই অবস্থায়, তৃণমূলের অন্দরের এই ভাঙন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে এই বিশেষ জোটকে স্থানীয় রাজনীতির এক বড় মোড় হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা ।