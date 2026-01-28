পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবি’র অভিযানে উদ্ধার বিপুল নগদ, গ্রেফতার 4 পাচারকারী
নেপালে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ৷ বাজেয়াপ্ত পাচারে ব্যবহার হওয়া গাড়ি ৷
Published : January 28, 2026 at 5:48 PM IST
দার্জিলিং, 28 জানুয়ারি: ভারতীয় মুদ্রায় নগদ সাড়ে 22 লক্ষ টাকা উদ্ধার হল ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ৷ সেই সঙ্গে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সশস্ত্র সীমাবল বা এসএসবি-র অভিযানে এই বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কিতে ৷ জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে তিনজন ভিনরাজ্যের বাসিন্দা ৷
জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাতে এসএসবি-র 41 নম্বর ব্যাটালিয়নের 'সি' কোম্পানি ও পানিট্যাঙ্কির বর্ডার ইন্টেলিজেন্স টিম (BIT) নাকা তল্লাশি শুরু করে ৷ পানিট্যাঙ্কির ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (ICP) লাগোয়া নিউ ব্রিজ এলাকায় তল্লাশির সময় একটি গাড়িকে আটক করেন এসএসবি-র জওয়ানরা ৷ গাড়িতে চালক-সহ চারজন ছিল ৷ তাঁদের গাড়ি থেকে নামিয়ে তল্লাশি চালালে সাড়ে 22 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয় ৷
এসএসবি-র 'সি' কোম্পানির একটি দল সাব-ইন্সপেক্টর (জিডি) বিক্রম সিং চৌধুরীর নেতৃত্বে এই অভিযান চালায় ৷ প্রাথমিক তদন্তে এসএসবি জানতে পেরেছে, ওই টাকা অবৈধভাবে সীমান্ত পার করে নেপালে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ টাকা পাচারে ব্যবহৃত ওই চারচাকা গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে এসএসবি ৷ পরে ধৃতদের কাস্টমস বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ এই বিপুল পরিমাণ নগদ কেন নেপালে পাচার করা হচ্ছিল, তা জানতে ধৃতদের জেরা শুরু করেছেন কাস্টমস আধিকারিকরা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে একজন খড়িবাড়ি ব্লকের দুলালজোতের বাসিন্দা প্রেমকুমার সন্ন্যাসী ৷ বাকি তিনজন মেঘালয়ের পূর্ব খাসি হিলসের ঝালুপাড়ার বাসিন্দা অমর বাহাদুর থাপা, রাজু কৌসিলা এবং ভীম বাহাদুর কৌসিলা ৷ এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, "এসএসবি পানিট্যাঙ্কিতে অভিযান চালিয়ে চারজনকে নগদ-সহ গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁরা কাস্টমস বিভাগের হাতে ধৃতদের তুলে দিয়েছেন ৷"
উল্লেখ্য, গত সোমবার শিলিগুড়ির খালপাড়ের বাসিন্দা ভি আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তিকে নগদ 6 লক্ষ টাকা-সহ আটক করেছিল এসএসবি ৷ এই ঘটনাতেও পানিট্যাঙ্কির ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (ICP) লাগোয়া নিউ ব্রিজ এলাকা থেকেই আটক করা হয় ওই পাচারকারীকে ৷ পরে তাঁকেও কাস্টমস বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷