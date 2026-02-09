ETV Bharat / state

পাহাড়ে নয়া সমীকরণ ! বিধানসভা ভোটে তৃতীয় বিকল্পের সন্ধানে বিমল ও অজয়

বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ে বিজিপিএম ও তৃণমূলকে রুখতে অজয় এডওয়ার্ডয়ের সঙ্গে জোটের ইঙ্গিত বিমল গুরুংয়ের ৷ তৃতীয় বিকল্পের সন্ধানে বিমল ও অজয় ৷

BIMAL GURUNG
গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 9, 2026 at 7:31 PM IST

4 Min Read
দার্জিলিং, 9 ফেব্রুয়ারি: অনেকেই বলে থাকেন, দার্জিলিংয়ের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নাকি পাহাড়ের আবহাওয়ার মতোই চঞ্চল। প্রতিবার ভোটের আগে পাহাড়ে দেখা যায় নতুন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ ৷ বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে প্রতিবার ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে পাহাড়ের বেশ কিছু আঞ্চলিক দল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয় ৷

2026 বিধানসভা ভোটে নতুন একটি রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে পাহাড়ে ! রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও জিটিএ'র ক্ষমতাসীন অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চাকে (বিজিপিএম) আটকাতে এবার এককাট্টা হতে চলেছে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও অজয় এডওয়ার্ডয়ের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট।

পাহাড়ের দলগুলো সাধারণত বিজেপি'র সঙ্গেই জোট করার আগ্রহ দেখিয়েছে এযাবৎকাল। সেই তালিকায় আছেন বিমল গুরুংও ৷ অতীতের একাধিক নির্বাচনে বিজেপির হাত ধরেছেন ৷ কিন্ত এবার বিজেপির থেকে দূরত্ব বাড়াতে চাইছেন বিমল ৷ এমনিতেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা ও উত্তাপ-দুইই ক্রমশ বাড়ছে ৷ আর তার প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে বিমল গুরুং ও অজয় এডওয়ার্ডয়ের কাছাকাছি আসা। পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের একসঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়ে চর্চা জোরালো হচ্ছে ৷ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল ও বিরোধী দল বিজেপি'র থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে পাহাড়ে এবার তৃতীয় বিকল্পের সন্ধানে বিমল ও অজয় ৷

বিধানসভা ভোটে পাহাড়ে নয়া সমীকরণ (ইটিভি ভারত)

বিমল গুরুং বলেন, “এই ধরনের আলোচনা চলছে ৷ দলের ভেতরে বিষয়টি নিয়ে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি ৷ ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করতে হতেও পারে । তবে এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে কিছু বলার সময় আসেনি।”

বিমল গুরুংয়ের এই বক্তব্যই পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন জল্পনা উসকে দিয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র সঙ্গে জোট করে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে জিএনএলএফ-এর। পাহাড়ের 3 আসন কার্শিয়াং, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে তারা এককভাবে প্রার্থী দেবে নাকি বিজেপির প্রাথীকে সমর্থন জানাবে, এই নিয়ে আলোচনা চলছে । ওই তিন আসনের মধ্যে বর্তমানে কার্শিয়াং ও দার্জিলিং বিজেপি এবং কালিম্পং আসনটি অনিত থাপার বিজিপিএমের দখলে রয়েছে ৷

অন্যদিকে, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস কোনওদিনই সেভাবে পাহাড়ে জনভিত্তি তৈরি করতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে তাই অনিত থাপার বিজিপিএমের সঙ্গে ভোটযুদ্ধে নামতে চায় জোড়াফুল। পাহাড়ে লোকসভা, বিধানসভা এবং বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস, নিজের প্রতীকে লড়াই করে সেরকম কোনও সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি ৷ উল্টে প্রতিবারই পাহাড়বাসী রাজ্যের শাসক দলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ৷ জিটিএ-তে অনিত থাপা ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে গত লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করেছেন ৷ তাই এবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নয়, পাহাড়ের তিন আসনেই অনিত থাপা বিজিপিএম প্রতীকে ও নিজের দলীয় প্রার্থীকে সামনে রেখে লড়াই করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

সোমবার কালিম্পঙের সিবসু এলাকায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার উদ্যোগে 'বলিদান দিবস' পালন করা হয়। 2011 সালের 8 ফেব্রুয়ারি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের 'পুলিশের গুলিতে' শহিদ বিমলা রাই, নীতা খাওয়াস এবং ভিকি লামার স্মৃতিতে এই কর্মসূচি । অনুষ্ঠানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণ করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা।

এই উপলক্ষে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিমল গুরুং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স 'নো-ম্যান্স ল্যান্ড' হয়ে রয়েছে এবং এই অঞ্চলগুলিকে ঘিরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি ৷ পাহাড়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের শাসনের জন্য পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাবি করে আসছেন । 294 সদস্যের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাহাড়ের মাত্র 3টি আসন ৷ এই বাস্তবতায় পাহাড় কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন অনেকেই ৷

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর 2012 সালে গঠিত হয় জিটিএ ৷ দার্জিলিং, কার্শিয়ং, কালিম্পং ও মিরিকে স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে তৈরি এই প্রশাসন, আগের দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের জায়গা নেয় ৷ শিক্ষা, আঞ্চলিক পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ও পর্যটনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির দায়িত্ব এই স্বশাসিত পরিষদের হাতেই তুলে দেয় মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকার ৷

রাজনৈতিকমহলের মতে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট এক হয়ে লড়লে, পাহাড়ের ভোটে শুধু যে তৃতীয় সমীকরণ তৈরি হবে তা নয়, পাহাড়ের জটিল রাজনীতিতে যোগ হবে একটা অন্য মাত্রা, ভোটের লড়াই মূলতঃ হবে ত্রিমুখী।

