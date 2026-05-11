ETV Bharat / state

অনুপ্রেরণার দিন শেষ ! তোষামোদ ছেড়ে কাজে মন দিন; আমলাদের কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বিগত বছরগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বা হোর্ডিংয়ে 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা' কথাটির বহুল ব্যবহার দেখা গিয়েছে। সেই সংস্কৃতির মূলে আঘাত করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী।

CM Suvendu Adhikari
আমলাদের শুভেন্দুর বার্তা 'তোষামোদ ছেড়ে কাজে মন দিন' (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 5:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 মে: রাজ্যে পালাবদলের পর নবান্নের অলিন্দে এখন নতুন হাওয়া। সোমবার নবান্নে রাজ্যের শীর্ষ আমলাদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকেই একগুচ্ছ কড়া অথচ গঠনমূলক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ-সহ সমস্ত দফতরের প্রধান সচিব এবং সচিবদের নিয়ে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে, তোষামোদ বা 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা' জাতীয় শব্দের দিন শেষ। এখন থেকে প্রশাসনকে দলদাস না হয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং রাজ্যের উন্নয়নে মন দিতে হবে।

বিগত বছরগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প থেকে শুরু করে হোর্ডিংয়ে 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা' কথাটির বহুল ব্যবহার দেখা গিয়েছে। সেই সংস্কৃতির মূলে আঘাত করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এদিন আমলাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাঁকে খুশি করার জন্য কথায় কথায় এই ধরনের শব্দের ব্যবহারের আর কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে, মানুষকে পরিষেবা ও সুরক্ষা দেওয়াই প্রশাসনের মূল কাজ, আর সেই কাজ কারও ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় চলতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন যে, এতদিন সরকার মূলত একটি বিশেষ দলের হয়ে কাজ করছিল। অনেক আধিকারিকই বাধ্য হয়ে বা অন্য কোনও কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের 'হ্যাঁ-তে হ্যাঁ' মিলিয়ে গিয়েছেন। এখন থেকে সেই প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। বর্তমান সরকার সম্পূর্ণভাবে জনগণের জন্য কাজ করবে। তাই সেই সব বন্ধ করে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আমলাদের স্পষ্ট মতামত জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গত 15 বছরের প্রশাসনিক কার্যকলাপের প্রসঙ্গও এদিনের বৈঠকে বিস্তারিতভাবে উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের উদ্দেশে জানান, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অতীতে বেশ কিছু ভুল করেছেন। তিনি অবশ্য এও স্বীকার করে নেন যে, কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আধিকারিকদের নিজস্ব করণীয় কিছুই ছিল না, কারণ যিনি দায়িত্বে ছিলেন তিনিই এই সমস্ত কিছু করিয়েছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী আমলাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, অন্যায় দেখলে তাঁদেরও কখনও কখনও 'না' বলা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে কোনও ভুল বা অন্যায়ের সঙ্গে যাতে আমলারা আর আপস না করেন, সেই বার্তাই এদিন দিয়েছেন তিনি। প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা আনতে এবং ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে তিনি আমলাদের সবরকমভাবে আশ্বস্ত করেছেন।

বিগত সরকারের আমলে প্রশাসনিক বৈঠক বা সরকারি অনুষ্ঠানে মিডিয়ার সামনে আমলাদের বকাবকি করা বা নাম ধরে ডাকার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। সেই সংস্কৃতিতে যে তিনি একেবারেই বিশ্বাসী নন, তা এদিন প্রথম বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, আধিকারিকদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েই বর্তমান সরকার চলবে। তবে সম্মানের পাশাপাশি আমলাদের দায়বদ্ধতাও সুনিশ্চিত করা হবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন। কেউ কাজে ভুল করলে বা গাফিলতি দেখালে তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। সম্মান ও শৃঙ্খলার এক ভারসাম্য বজায় রেখেই যে এবার প্রশাসন চলবে, মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় তা একেবারেই স্পষ্ট।

প্রশাসনের অন্দরে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নতুন রূপরেখা এদিন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, মুখ্যসচিব-সহ সব দফতরের সচিবদের নিয়ে একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ বা ই-মেল গ্রুপ তৈরি করা হবে, যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও থাকবেন। এর ফলে প্রশাসনিক যোগাযোগ আরও দ্রুত এবং নিশ্ছিদ্র হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের অভয় দিয়ে জানিয়েছেন, প্রশাসনিক বা দফতরের বিষয়ে কিছু বলার থাকলে বা কোনও গঠনমূলক পরামর্শ থাকলে তা যেন তাঁরা সরাসরি এবং নির্ভয়ে জানান। কারও কোনও ব্যক্তিগত বা দফতরের সমস্যা হলেও তা ইতস্তত না করে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যসচিবকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক শৃঙ্খলা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির রূপায়ণ নিয়েও এদিন কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সরকারি অর্থের যেন কোনওভাবেই অপচয় না হয়। যেখানে সত্যিই কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে খরচ করতে কোনও বাধা নেই, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ রুখতে হবে। পাশাপাশি, রাজ্যে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প এতদিন রাজনৈতিক কারণে বন্ধ ছিল, সেগুলি দ্রুত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির জন্য যাতে কেন্দ্রীয় তহবিল বা সেন্ট্রাল ফান্ড তাড়াতাড়ি রিলিজ হয়, সেই বিষয়টিও রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, এখন থেকে কথা কম এবং কাজ বেশি হতে হবে।

নির্বাচনের আগে দলের সংকল্প পত্রে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলির বাস্তবায়নেও বিশেষ জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আধিকারিকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, সংকল্পপত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি এক এক করে রূপায়ণ করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই কাজের উপর জোর দিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। সবশেষে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীদের অযথা ভয় না পেয়ে এবং কোনওরকম কুণ্ঠাবোধ না করে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। যাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের জন্য কাজ করবেন, সরকার সর্বদা তাঁদের পাশে থাকবে বলে প্রথম দিনের বৈঠকেই কড়া অথচ ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI AT NABANNA
CM SUVENDU ADHIKARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.