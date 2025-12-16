5G'র যুগে অমিল নেটওয়ার্ক ! যেকোনও যোগাযোগে বক্সা পাহাড়ে ভরসা মোবাইল ভিউ পয়েন্ট

5G'র যুগে অমিল নেটওয়ার্ক ! যেকোনও যোগাযোগে বক্সা পাহাড়ে ভরসা মোবাইল ভিউ পয়েন্ট
যেখানে পাহাড়ের এক কোলে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মোবাইল । ফোনে নেটওয়ার্ক এলেই সেখানে দাঁড়িয়েই যাবতীয় অনলাইনের জরুরি কাজ সারতে হচ্ছে বক্সার বাসিন্দাদের ৷
Published : December 16, 2025 at 7:55 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 16 ডিসেম্বর: তরতরিয়ে এগোচ্ছে দুনিয়া ৷ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্নত হচ্ছে মোবাইল নেটওয়ার্ক ৷ ডিজিটাল হচ্ছে ইন্ডিয়া ৷ 4জি এখন অতীত ৷ 5জি নেটওয়ার্ক নিয়ে মাতামাতি দেশ জুড়ে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে হাইস্পিড নেটওয়ার্ক ৷ কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা ৷
এখানে এখনও নেটওয়ার্ক পেতে পাহাড়ের এক কোলে গাছে ঝুলিয়ে রাখতে হচ্ছে মোবাইল ৷ যাকে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ভিউ পয়েন্ট বলা হয় । আর এই সমস্যার সম্মুখীন এক দুই নয়, প্রায় 13টি গ্রামের বাসিন্দারা ৷ বক্সা ফোর্ট, লেপচাখা, আদমা, তাসিগাঁও, চুনাভাটি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ছবিটা একই ৷ অমিল মোবাইল নেটওয়ার্ক ।
কীভাবে মেলে মোবাইল নেটওয়ার্ক ?
ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে এখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক খুঁজতে কালঘাম ছুটছে স্থানীয়দের ৷ তার জন্য তাদের ছুটে যেতে হচ্ছে নির্দিষ্ট ওই কিছু মোবাইল ভিউ পয়েন্টে ৷ সেখানে গিয়েও মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া অতটা সহজ নয় । ওখানে মোবাইলের সিগন্যাল ধরতে কোথাও গাছের ডালে, কোথাও বা উঁচু ঢালে প্লাস্টিকের বোতলের মধ্যে রেখে দিতে হচ্ছে মোবাইল ফোন ৷
শুধু তাই নয়, সেই জায়গায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তবেই পাওয়া যাচ্ছে নেটওয়ার্ক । আবার ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক ইঞ্চি মোবাইল সরিয়ে নিলেই ফোন থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে নেটওয়ার্ক । এ যেন 2025 সালে দাঁড়িয়ে অনেক পিছিয়ে বক্সার গ্রামগুলি ৷ পাহাড়ের কোলে ভিউ পয়েন্টগুলো ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷ উঠে এল বক্সাবাসী থেকে পর্যকদের হয়রানির ছবিটা ৷
পডুয়াদের সমস্যা গুরুতর
বিশেষ করে পড়ুয়াদের জন্য এই সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে । অনলাইন ক্লাস করতে দরকার ইন্টারনেট ৷ আর তার জন্য জরুরি মোবাইলে নেটওয়ার্ক থাকাটা ৷ আর তা না থাকার কারণে পড়ুয়ারা কোনও অনলাইন ক্লাস করতে পারছেন না ৷ বাইরের কোর্স বা ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগও কার্যত অধরাই তাঁদের ।
সমস্যার সম্মুখীন শিক্ষকরা
ভার্চুয়ালি কোনও মিটিং বা আলোচনাতেও যোগ দেওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে বাসিন্দাদের কাছে । পাশাপাশি শিক্ষকদেরও অফিসিয়াল কাজ সারতে নেটওয়ার্কের খোঁজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়াতে হচ্ছে ।
পোস্ট অফিসের লেনদেনে বিঘ্ন
বক্সা পোস্ট অফিসের দৈনন্দিন লেনদেন করতেও নেটওয়ার্কের অভাবে চরম সমস্যা হয় । কারও টাকা তোলার দরকার হলে পাহাড় থেকে নিচে নেমে শান্তলাবাড়িতে আসতে হয় ৷ সেখানে নেটওয়ার্ক মিললে এসে টাকা তুলতে হয় রাজভাতখাওয়া পোস্ট অফিস থেকে । এখানে বলে রাখা দরকার, শান্তলাবাড়ি থেকে এক দেড় ঘণ্টা পায়ে হেঁটে বক্সা পাহাড়ে উঠতে হয় ৷ ওই রাস্তায় যায় না-কোনও গাড়ি ৷ অন্যদিকে হাতে মোবাইল থাকলেও নেটওয়ার্ক না-থাকার কারণে বিপাকে কেবল পাহড়াবাসী নন, বক্সায় থাকা বনদফতরও ৷ আধাসামরিক বাহিনীও সমস্যায় পড়ে ।
জরুরি পরিষেবা অমিল
কাউকে অসুস্থতার খবর দেওয়া থেকে শুরু করে জরুরি কোনও বার্তা দেওয়া যায় না-মোবাইলে ৷ তাই আজকের ডিজিটাল যুগে পাই ভরসা ৷ হেঁটে গিয়েই খবর দিতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের । কাউকে ফোন কল বা একটি মেসেজ পাঠাতেও বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় মোবাইল রেখেই নেটওয়ার্ক আসার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৷
স্থানীয়দের বক্তব্য
স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল থাপা বলেন, "আমাদের মোবাইল নেটওয়ার্কের খুব সমস্যা । সব জায়গায় নেটওয়ার্ক পাই না । কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় ।"
বক্সার বাসিন্দা যোগেশ থাপা বলেন, "নেটওয়ার্কের খুব সমস্যা । কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না । একটু এদিক ওদিক হলেই নেটওয়ার্ক গায়েব হয়ে যায় । একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলতে হয় । এখানে নেটওয়ার্ক ঠিক হোক এটাই চাই ৷ বাচ্চাদের অনালাইন ক্লাসে সমস্যা হচ্ছে । ডিজিটাল ইন্ডিয়া আমাদের এখানেও হোক । আমরাই নেটওয়ার্ককে সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে চাই ।"
বক্সা পাহাড়ের ওই 13টি গ্রামের অনেকে দেশের নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত ৷ মোবাইল নেটওয়ার্ক না-থাকায় সেনা জওয়ানরাও বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না । সেনাবাহিনীতে কর্মরত বক্সার বাসিন্দা সুদাস থাপা বলেন, "নেটওয়ার্ক এখানে খুব খারাপ । জরুরি খবর দিতে পারি না । খুব সমস্যা হয় । বাড়িতে খোঁজ খবর নেওয়া যায় না । তিন চারদিন কথাও হয় না পরিবারের সঙ্গে । নির্দিষ্ট জায়গায় গেলে ফোন পাওয়া যায় ৷ আবার সরে গেলেই পাওয়া যায় না । বর্ষাকালে খুব সমস্যা হয় । আমরা চাইছি নেটওয়ার্ক ভালো হোক । রাস্তাও খারাপ । প্রতিযোগিতার বাজারে আমরা পিছিয়ে আছি ।"
পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বক্সা ৷ পাহাড়ের কোলে জঙ্গল দেখতে ভিড় জমান দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ৷ কিন্তু এখানে এলে সম্পূর্ণ পরিবার-পরিজনদের থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয় তাদেরও ৷ কারণ এখানে এলে মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যায় জেরবার হন পর্যটকরাও ৷ তার জন্য পর্যকদেরও যেতে হচ্ছে নির্দিষ্ট ওই কিছু পয়েন্টে ৷
পর্যটকদের দাবি
পর্যটক দুলালি মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা বক্সায় ঘুরতে এসেছি । কিন্তু এখানে এসে দেখি নেটওয়ার্ক নেই । বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না । আনাদের সঙ্গে আসা বাকি যারা ঘুরতে গিয়েছে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারছি না । তাই আমি একটি জায়গায় বসে আছি । আমরা চাই খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হোক । নেটওয়ার্ক যাতে থাকে সেই ব্যবস্থাই করা হোক সরকারের তরফে ।"
বক্সায় ঘুরতে আসা আরেক পর্যটক তাপসী রায় বলেন, "আমার ছেলেকে ফোন করছি, কিন্তু পাচ্ছি না । নেটওয়ার্ক নেই । বক্সায় ঘুরতে এসেছি । কিন্তু নেটওয়ার্ক নেই তাই খারাপ লাগছে । ছেলে কেমন আছে সেটার খোঁজ পাচ্ছি না । এমনিতে আমি হার্টের রোগী ৷ আমার খুব চিন্তা হয় ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ থাপা বলেন, "সরকার উদ্যোগ নিয়ে নেটওয়ার্কের সমস্যার সমাধান করুক এটাই চাই ।"
নেটওয়ার্ক সমস্যার সমাধান
শান্তলাবাড়িতে বিএসএনএলের নেটওয়ার্ক বসছে ৷ তাতে বক্সা পাহাড়ের নিচের বাসিন্দাদের উপকার হবে ৷ তবে পাহাড়ের উপরের অংশের ওই 13টি গ্রামের বসতিদের জীবনে কোনও পরিবর্তন আসবে না ৷ নেটওয়ার্কের জন্য সেই তাদের নয়তো নিচে আসতে হবে ৷ নয় যেতে হবে ওই মোবাইল ভিউ পয়েন্টগুলিতে ৷
বিএসএনএল-এর জলপাইগুড়ি ডিভিশিনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বিজয় কর্মকার বলেন, "আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকায় 4জি নেটওয়ার্ক লাগানোর কাজ করছি । কিন্তু বক্সা পাহাড়ে নেটওয়ার্ক লাগাতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র দরকার ৷ সেটা পেলে নেটওয়ার্ক বসাতে আমাদের সমস্যা হবে না ।"