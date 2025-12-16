ETV Bharat / state

5G'র যুগে অমিল নেটওয়ার্ক ! যেকোনও যোগাযোগে বক্সা পাহাড়ে ভরসা মোবাইল ভিউ পয়েন্ট

যেখানে পাহাড়ের এক কোলে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মোবাইল । ফোনে নেটওয়ার্ক এলেই সেখানে দাঁড়িয়েই যাবতীয় অনলাইনের জরুরি কাজ সারতে হচ্ছে বক্সার বাসিন্দাদের ৷

মোবাইল নেটওয়ার্ক পেতে কালঘাম ছুটছে বক্সাবাসীর (নিজস্ব ছবি)
আলিপুরদুয়ার, 16 ডিসেম্বর: তরতরিয়ে এগোচ্ছে দুনিয়া ৷ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্নত হচ্ছে মোবাইল নেটওয়ার্ক ৷ ডিজিটাল হচ্ছে ইন্ডিয়া ৷ 4জি এখন অতীত ৷ 5জি নেটওয়ার্ক নিয়ে মাতামাতি দেশ জুড়ে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে হাইস্পিড নেটওয়ার্ক ৷ কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা ৷

এখানে এখনও নেটওয়ার্ক পেতে পাহাড়ের এক কোলে গাছে ঝুলিয়ে রাখতে হচ্ছে মোবাইল ৷ যাকে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ভিউ পয়েন্ট বলা হয় । আর এই সমস্যার সম্মুখীন এক দুই নয়, প্রায় 13টি গ্রামের বাসিন্দারা ৷ বক্সা ফোর্ট, লেপচাখা, আদমা, তাসিগাঁও, চুনাভাটি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ছবিটা একই ৷ অমিল মোবাইল নেটওয়ার্ক ।

5G'র যুগে অমিল নেটওয়ার্ক ! যেকোনও যোগাযোগে বক্সা পাহাড়ে ভরসা মোবাইল পয়েন্ট (ইটিভি ভারত)

কীভাবে মেলে মোবাইল নেটওয়ার্ক ?

ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে এখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক খুঁজতে কালঘাম ছুটছে স্থানীয়দের ৷ তার জন্য তাদের ছুটে যেতে হচ্ছে নির্দিষ্ট ওই কিছু মোবাইল ভিউ পয়েন্টে ৷ সেখানে গিয়েও মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া অতটা সহজ নয় । ওখানে মোবাইলের সিগন্যাল ধরতে কোথাও গাছের ডালে, কোথাও বা উঁচু ঢালে প্লাস্টিকের বোতলের মধ্যে রেখে দিতে হচ্ছে মোবাইল ফোন ৷

মোবাইল নেটওয়ার্ক পেতে ভরসা নির্দিষ্ট পয়েন্ট (নিজস্ব ছবি)

শুধু তাই নয়, সেই জায়গায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তবেই পাওয়া যাচ্ছে নেটওয়ার্ক । আবার ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক ইঞ্চি মোবাইল সরিয়ে নিলেই ফোন থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে নেটওয়ার্ক । এ যেন 2025 সালে দাঁড়িয়ে অনেক পিছিয়ে বক্সার গ্রামগুলি ৷ পাহাড়ের কোলে ভিউ পয়েন্টগুলো ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷ উঠে এল বক্সাবাসী থেকে পর্যকদের হয়রানির ছবিটা ৷

13টি গ্রামে অমিল মোবাইল নেটওয়ার্ক (নিজস্ব ছবি)

পডুয়াদের সমস্যা গুরুতর

বিশেষ করে পড়ুয়াদের জন্য এই সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে । অনলাইন ক্লাস করতে দরকার ইন্টারনেট ৷ আর তার জন্য জরুরি মোবাইলে নেটওয়ার্ক থাকাটা ৷ আর তা না থাকার কারণে পড়ুয়ারা কোনও অনলাইন ক্লাস করতে পারছেন না ৷ বাইরের কোর্স বা ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগও কার্যত অধরাই তাঁদের ।

গাছে ঝুলিয়ে মিলছে মোবাইলে নেটওয়ার্ক (নিজস্ব ছবি)

সমস্যার সম্মুখীন শিক্ষকরা

ভার্চুয়ালি কোনও মিটিং বা আলোচনাতেও যোগ দেওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে বাসিন্দাদের কাছে । পাশাপাশি শিক্ষকদেরও অফিসিয়াল কাজ সারতে নেটওয়ার্কের খোঁজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়াতে হচ্ছে ।

পর্যটক দুলালি মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

পোস্ট অফিসের লেনদেনে বিঘ্ন

বক্সা পোস্ট অফিসের দৈনন্দিন লেনদেন করতেও নেটওয়ার্কের অভাবে চরম সমস্যা হয় । কারও টাকা তোলার দরকার হলে পাহাড় থেকে নিচে নেমে শান্তলাবাড়িতে আসতে হয় ৷ সেখানে নেটওয়ার্ক মিললে এসে টাকা তুলতে হয় রাজভাতখাওয়া পোস্ট অফিস থেকে । এখানে বলে রাখা দরকার, শান্তলাবাড়ি থেকে এক দেড় ঘণ্টা পায়ে হেঁটে বক্সা পাহাড়ে উঠতে হয় ৷ ওই রাস্তায় যায় না-কোনও গাড়ি ৷ অন্যদিকে হাতে মোবাইল থাকলেও নেটওয়ার্ক না-থাকার কারণে বিপাকে কেবল পাহড়াবাসী নন, বক্সায় থাকা বনদফতরও ৷ আধাসামরিক বাহিনীও সমস্যায় পড়ে ।

বাড়িতে যোগাযোগে সমস্যার সম্মুখীণ হন সেনাবাহিনীতে কর্মরত সুদাস থাপা (নিজস্ব ছবি)

জরুরি পরিষেবা অমিল

কাউকে অসুস্থতার খবর দেওয়া থেকে শুরু করে জরুরি কোনও বার্তা দেওয়া যায় না-মোবাইলে ৷ তাই আজকের ডিজিটাল যুগে পাই ভরসা ৷ হেঁটে গিয়েই খবর দিতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের । কাউকে ফোন কল বা একটি মেসেজ পাঠাতেও বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় মোবাইল রেখেই নেটওয়ার্ক আসার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৷

স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল থাপা (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের বক্তব্য

স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল থাপা বলেন, "আমাদের মোবাইল নেটওয়ার্কের খুব সমস্যা । সব জায়গায় নেটওয়ার্ক পাই না । কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় ।"

বক্সায় ঘুরতে এসে নেটওয়ার্কের জন্য ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না তাপসী রায় (নিজস্ব ছবি)

বক্সার বাসিন্দা যোগেশ থাপা বলেন, "নেটওয়ার্কের খুব সমস্যা । কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না । একটু এদিক ওদিক হলেই নেটওয়ার্ক গায়েব হয়ে যায় । একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলতে হয় । এখানে নেটওয়ার্ক ঠিক হোক এটাই চাই ৷ বাচ্চাদের অনালাইন ক্লাসে সমস্যা হচ্ছে । ডিজিটাল ইন্ডিয়া আমাদের এখানেও হোক । আমরাই নেটওয়ার্ককে সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে চাই ।"

স্থানীয় শিক্ষক বিকাশ থাপা (নিজস্ব ছবি)

বক্সা পাহাড়ের ওই 13টি গ্রামের অনেকে দেশের নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত ৷ মোবাইল নেটওয়ার্ক না-থাকায় সেনা জওয়ানরাও বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না । সেনাবাহিনীতে কর্মরত বক্সার বাসিন্দা সুদাস থাপা বলেন, "নেটওয়ার্ক এখানে খুব খারাপ । জরুরি খবর দিতে পারি না । খুব সমস্যা হয় । বাড়িতে খোঁজ খবর নেওয়া যায় না । তিন চারদিন কথাও হয় না পরিবারের সঙ্গে । নির্দিষ্ট জায়গায় গেলে ফোন পাওয়া যায় ৷ আবার সরে গেলেই পাওয়া যায় না । বর্ষাকালে খুব সমস্যা হয় । আমরা চাইছি নেটওয়ার্ক ভালো হোক । রাস্তাও খারাপ । প্রতিযোগিতার বাজারে আমরা পিছিয়ে আছি ।"

মোবাইল নেটওয়ার্ক সমস্যায় জেরবার পর্যটকরা (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বক্সা ৷ পাহাড়ের কোলে জঙ্গল দেখতে ভিড় জমান দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ৷ কিন্তু এখানে এলে সম্পূর্ণ পরিবার-পরিজনদের থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয় তাদেরও ৷ কারণ এখানে এলে মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যায় জেরবার হন পর্যটকরাও ৷ তার জন্য পর্যকদেরও যেতে হচ্ছে নির্দিষ্ট ওই কিছু পয়েন্টে ৷

বক্সা (নিজস্ব ছবি)

পর্যটকদের দাবি

পর্যটক দুলালি মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা বক্সায় ঘুরতে এসেছি । কিন্তু এখানে এসে দেখি নেটওয়ার্ক নেই । বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না । আনাদের সঙ্গে আসা বাকি যারা ঘুরতে গিয়েছে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারছি না । তাই আমি একটি জায়গায় বসে আছি । আমরা চাই খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হোক । নেটওয়ার্ক যাতে থাকে সেই ব্যবস্থাই করা হোক সরকারের তরফে ।"

ইটিভি ভারতও নেটওয়ার্কের খোঁজ করে ব্যর্থ হল (নিজস্ব ছবি)

বক্সায় ঘুরতে আসা আরেক পর্যটক তাপসী রায় বলেন, "আমার ছেলেকে ফোন করছি, কিন্তু পাচ্ছি না । নেটওয়ার্ক নেই । বক্সায় ঘুরতে এসেছি । কিন্তু নেটওয়ার্ক নেই তাই খারাপ লাগছে । ছেলে কেমন আছে সেটার খোঁজ পাচ্ছি না । এমনিতে আমি হার্টের রোগী ৷ আমার খুব চিন্তা হয় ৷"

মোবাইল নেটওয়ার্কের খোঁজ জারি যুবদের (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ থাপা বলেন, "সরকার উদ্যোগ নিয়ে নেটওয়ার্কের সমস্যার সমাধান করুক এটাই চাই ।"

নেটওয়ার্ক সমস্যার সমাধান

শান্তলাবাড়িতে বিএসএনএলের নেটওয়ার্ক বসছে ৷ তাতে বক্সা পাহাড়ের নিচের বাসিন্দাদের উপকার হবে ৷ তবে পাহাড়ের উপরের অংশের ওই 13টি গ্রামের বসতিদের জীবনে কোনও পরিবর্তন আসবে না ৷ নেটওয়ার্কের জন্য সেই তাদের নয়তো নিচে আসতে হবে ৷ নয় যেতে হবে ওই মোবাইল ভিউ পয়েন্টগুলিতে ৷

পাহাড় থেকে কেয়ক কিলোমিটার রাস্তা নিচে নেমে এলে তবে মেলে নেটওয়ার্ক (নিজস্ব ছবি)

বিএসএনএল-এর জলপাইগুড়ি ডিভিশিনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বিজয় কর্মকার বলেন, "আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকায় 4জি নেটওয়ার্ক লাগানোর কাজ করছি । কিন্তু বক্সা পাহাড়ে নেটওয়ার্ক লাগাতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র দরকার ৷ সেটা পেলে নেটওয়ার্ক বসাতে আমাদের সমস্যা হবে না ।"

