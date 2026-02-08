ETV Bharat / state

এআই নিয়ে 3 ঘণ্টার মাস্টারক্লাস, নৃত্যে মন ভরালেন কোটেশ্বরী এম. কন্নন

মাস্টার ক্লাসের পরে নৃত্যশৈলীতে সকলের মন জয় করে নেন চেন্নাই থেকে আসা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী কোটেশ্বরী এম. কন্নন ।

নৃত্যে মন ভরালেন কোটেশ্বরী এম. কন্নন (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 8, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: প্রতিদিন নিজের জায়গা পাকা করে নিচ্ছে 'এআই'। সিনেমা, গান, স্থিরচিত্র সবেতেই এখন এআই-এর উপস্থিতি । এমনকী মানুষের ভাগ্য নির্ণয়ও আজকাল এআই-এর দ্বারাই করছে মানুষ । হাতে একটা মোবাইল থাকলেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা হাতের মুঠোয় । এমনকী ব্যবসা বাণিজ্যেও নিজের প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স'। সম্প্রতি কলকাতার এক ঝাঁ চকচকে হোটেলে অনুষ্ঠিত হল 'আরএমবিএফ কলকাতা চ্যাপ্টার'।

'রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট 3291' সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করল 'আরএমবি (রোটারি মিনস বিজনেস) কানেক্ট 2026'। যেখানে টানা তিন ঘণ্টা ধরে চলল এআই বিজনেস মাস্টারক্লাস । বক্তা উদ্যোক্তা, অভিনেতা, লেখক অমিত যাদব । টানা তিন ঘণ্টা ব্যবসা বাণিজ্যে এআই-এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন তিনি । আর এই আলোচনা সভায় হাজির হন সারা দেশ থেকে আসা অগণিত উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, পলিসি মেকার্স, রোটারিয়ান্স ।

ETV BHARAT
এআই নিয়ে 3 ঘণ্টার মাস্টারক্লাস (নিজস্ব চিত্র)

মাস্টার ক্লাসের পরে এদিনের সন্ধ্যায় নৃত্যশৈলীতে সকলের মন জয় করে নেন চেন্নাই থেকে আসা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী কোটেশ্বরী এম. কন্নন । অষ্টম পর্বের 'আরএমবিএফ কলকাতা চ্যাপ্টার' প্রসঙ্গে এর চেয়ারম্যান কৌশিক সেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আরএমবি হল রোটারির ফেলোশিপ গ্রুপ । সারা বিশ্বে এদের 250টিরও বেশি চ্যাপ্টার রয়েছে । আমাদের এখানে রোটারি মিনস বিজনেস ফেলোশিপের এই বার্ষিক কনক্লেভ এবার অষ্টম বর্ষে পা রাখল, যেখানে সারা ভারত থেকে অতিথিরা এসেছেন । একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই উদ্যোগটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলছেন ।"

তিনি আরও জানান, "এ বছর আমরা ভেবেছিলাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে কাজটা করব । কারণ অন্যান্য সব দেশে গিয়ে দেখেছি তারা এআই নিয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে । সেই তুলনায় আমাদের দেশে এআই একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গিয়েছে । একটা ভাবনা সবার মনে, এ আই উপযোগী নাকি উপযোগী নয় । তাই এই মাস্টারক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে । যেখানে ফ্রি টুলস দেখানো হবে যেটা দিয়ে এআই অ্যাপ্লাই করে আমাদের নিজেদের ব্যবসাকে আরও বড় করা যেতে পারে । আশা করি সকলের তাতে উপকারই হবে ।"

কৌশিক সেনের মতে, "পৃথিবী যেভাবে এগোবে আমাদের তার সঙ্গে তাল দিয়েই এগোতে হবে । আমরা পৃথিবীকে চালাতে পারব না, পৃথিবী যেভাবে এগোবে আমাদের সেভাবেই চলতে হবে । আজ কম্পিউটার এসেছে পরিবর্তন হয়েছে । এআই আসছে, তাতেও পরিবর্তন হবে । কেউ কি আজ গুগল ম্যাপ ছাড়া কোথাও যেতে পারে ? তা তো সম্ভব না । সুতরাং আমাদের মানতে হবে এআই আসছে, আর আমরা কীভাবে নিজেদের সুবিধায় একে কাজে লাগাতে পারব, সেটা আমাদের ঠিক করতে হবে । এতে কী খারাপ হবে ভেবে লাভ নেই । আপনি এআই নিয়ে কাজ করবেন কি করবেন না সেটা আপনার ব্যাপার ।"

