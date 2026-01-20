ETV Bharat / state

209 বছর অতিক্রান্ত, শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্কুল

মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সহ বিভিন্ন ঋষি-মনীষীরা এই স্কুলের প্রাক্তনী ।

শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্কুল (নিজস্ব চিত্র)
Published : January 20, 2026 at 8:10 PM IST

কলকাতা, 20 জানুয়ারি: স্কুলের বয়স 209। 1817 সালে 20 জানুয়ারি, অর্থাৎ আজকের দিনে রাজা রামমোহন রায়-সহ বিভিন্ন মনীষীদের হাত ধরে কলেজ স্ট্রিটের বুকে গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্যবাহী হিন্দু স্কুল । বাংলার নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এই স্কুল । মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সহ বিভিন্ন ঋষি-মনীষীরা এই স্কুলের প্রাক্তনী । এত বছর পেরিয়ে আজও শিক্ষাক্ষেত্রে এই সরকারি স্কুলের অবদান অপরিহার্য ৷ তবে বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই স্কুল আজ ধুঁকছে শিক্ষকের অভাবে । বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষকের ঘাটতি থাকার প্রভাব পড়ছে পড়াশোনায় ৷

ইতিমধ্যেই হিন্দু স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলেও গুঞ্জন ছড়িয়েছে ৷ যা একবারেই মেনে নিচ্ছেন না প্রধান শিক্ষক শুভ্রজিৎ দত্ত । তাঁর কথায়, "এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । হিন্দু স্কুল বন্ধ হওয়ার মতো কোনও ঘটনা আমি দেখতে পাচ্ছি না । এটা একটা রটনা মাত্র । এই মুহূর্তে আমাদের স্কুলে প্রায় 1500-র কাছাকাছি ছাত্র সংখ্যা । উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 25টা বিষয়ে পড়ানো হয় । এই স্কুল থেকে এক বা একাধিক ছাত্র বোর্ড কিংবা সর্বভারতীয় পরীক্ষায় স্থানাধিকারী হচ্ছে । তাই এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হিন্দু স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে এই কথা কেন রটল সেই বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই ।"

শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্কুল (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তবে শিক্ষকের ঘাটতির কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ হিন্দু স্কুলে পিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয় । 2016 সালে পিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শেষ নিয়োগ হয়েছে এই স্কুলে । তার পর থেকে এই স্কুলে আর শিক্ষক নিয়োগ হয়নি । যার ফলে যত দিন যাচ্ছে, তত কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে শিক্ষকের ঘাটতি ৷ হিন্দু স্কুলে অনুমোদিত শিক্ষক পদের সংখ্যা 46 জন । বর্তমানে কয়েকজন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেছেন । পাশাপাশি কয়েকজনের বদলি হয়েছে এবং হতে চলেছে । যার ফলে চলতি বছরের শেষে এই সংখ্যাটা নেমে আসবে 23-এ । এছাড়াও সদ্য যে দু'জনের বদলির কথা হয়েছে । যদি তাঁরাও চলে যান তাহলে সেই সংখ্যাটাকে দাঁড়াবে 21 ।

209 বছর অতিক্রান্ত হিন্দু স্কুলের (নিজস্ব চিত্র)

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভ্রজিৎ দত্ত জানান, "আমরা এই বিষয়টা সরকারকে জানিয়েছি । শিক্ষাবিভাগকে বিষয়টা অবগত করেছি । কমিশনার স্যারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে । উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে । আমরা সেই অপেক্ষাই করছি ।"

আজও শিক্ষাক্ষেত্রে এই সরকারি স্কুলের অবদান অপরিহার্য (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও জানান, "বর্তমানে হিন্দু স্কুলে ইংরেজিতে একজন শিক্ষক । বাংলাতে এই বছরের শেষে হয়ে যাবেন একজন শিক্ষক । কমার্স এবং কেমিস্ট্রিতে একজন আছেন । ফিজিক্যাল এডুকেশনে একজনও শিক্ষক নেই । আর্ট, ক্রাফ্ট এবং ড্রয়িং - এই বিষয়গুলিতে চারজনের মধ্যে একজন করে আছেন । সাইকোলজি এবং এডুকেশন বিভাগে কেউ নেই, পদ দুটি ফাঁকা রয়েছে । এছাড়াও ফিজিক্স এবং বায়োলজিতেও একজন করে শিক্ষকের প্রয়োজন । তবে প্রধান শিক্ষকের কথায়, মূলত বাংলা, ইংরেজি এবং অংক এই তিনটি বিষয়ে আমাদের সমস্যা হতে চলেছে ।"

বাংলার নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এই স্কুল (নিজস্ব চিত্র)

এমনকি স্কুলের লাইব্রেরিয়ান পদে যিনি রয়েছেন তাঁকেও তিনদিনের জন্য অন্য স্কুলে বদলি করা হয়েছে । ফলে সব ক'টা দিন তিনি এই স্কুলে না থাকায় প্রত্যেকটা ক্লাসকে স্কুল কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরির সুযোগ সুবিধা দিতে পারছে না বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক ।

209 বছর অতিক্রান্ত হিন্দু স্কুলের (নিজস্ব চিত্র)

2014 সালে শিক্ষক নিয়োগের জন্য শেষবার পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল । তার ভিত্তিতে নিয়োগ হয়েছিল 2016 সালে । তারপর প্রায় 10 বছর কেটে গিয়েছে, আর কোনও পরীক্ষা হয়নি । যার ফলে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে আর কোনও শিক্ষক নিয়োগও হয়নি । সেই কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে মনে করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌগত বসু ।

তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "2014 সালে যে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি হয়েছিল সেটা পার্শিয়ালি নিয়োগ । সাধারণ যে নিয়োগ, সেটা আরও দু-তিন বছর আগে হয়েছে । সেই কারণেই এই শিক্ষক অভাবের সমস্যা দেখা যাচ্ছে । তবে এর পেছনে পিএসসির যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনই শিক্ষা দফতরেরও ভূমিকা রয়েছে । কারণ আমি যদি স্কুলের ছাত্রদের মাথাপিছু গুণে চালানোর চেষ্টা করি, তাহলে সেটা হবে না । কারণ এখানে প্রতিটা শিক্ষক প্রতিটা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক । এবার প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন স্কুল থেকে শিক্ষকরা অবসর নিচ্ছেন । যার ফলে এখন পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়ে আছে ভয়াবহ জায়গায় । আমরা রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় বলতে যে সমস্ত স্কুল বুঝি, সেগুলো হচ্ছে প্রায় দেড়শো থেকে দুশো বছরের স্কুল । স্বাধীনতার আগে তৈরি হওয়া স্কুলের সংখ্যা বেশ কম । সেখানে এতটা উদাসীনতা । কেন নিয়োগ হচ্ছে না কে জানে !"

