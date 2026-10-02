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পিএমও আধিকারিক সেজে নবান্নে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ! দিল্লি থেকে গ্রেফতার মহিলা

fake pmo official arrested : ধৃতকে কলকাতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ট্রানজিট রিমান্ডের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।

NABANNA
নবান্নে পিএমও আধিকারিক সেজে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ (ইটিভি ভারত ফাইল)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 10:27 AM IST

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কলকাতা, 2 অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীর দফতর বা পিএমও-র আধিকারিক সেজে নবান্নে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর দিল্লি থেকে গ্রেফতার ভুয়ো মহিলা আধিকারিক ৷ নবান্নে ঢুকে রাজ্যের পিডব্লিউডি মন্ত্রী অজয় পোদ্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভিযোগে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে শিবপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থী। বৃহস্পতিবার বিকেলে সেন্ট্রাল দিল্লি এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে কলকাতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ট্রানজিট রিমান্ডের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার নবান্নে পিডব্লিউডি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছিলেন আকাঙ্ক্ষা। নিজেকে পিএমও-র উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিসাবে পরিচয় দিয়ে তিনি মন্ত্রীর দফতরে যান। মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তার সময় তাঁর পরিচয় এবং বক্তব্য নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রীর সন্দেহ হওয়ায় মহিলা নবান্ন থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁর পরিচয় ও জমা দেওয়া নথিপত্র যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷

খোঁজখবর শুরু করে জানা যায়, আকাঙ্ক্ষার পিএমও-র আধিকারিক হওয়ার দাবি সঠিক নয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের কোনও আধিকারিক নন বলে তদন্তে উঠে আসে। বিষয়টি জানার পর মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএনএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় 482/26 নম্বর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, নবান্ন থেকে বেরিয়ে ওই মহিলা কলকাতা ছেড়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। এরপর দেরি না করে শিবপুর থানার এক মহিলা সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দিল্লি রওনা হয়। সেখানে পৌঁছে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করেন তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেন্ট্রাল দিল্লির বাড়ি থেকে আকাঙ্ক্ষাকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মহিলাকে কলকাতায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নবান্নে ঢোকার জন্য তিনি কী পরিচয় বা নথি ব্যবহার করেছিলেন, কারও সঙ্গে আগে থেকে তাঁর যোগাযোগ ছিল কি না এবং মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কী ছিল, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে এর পিছনে অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও তদন্তকারীরা দেখছেন।

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দিল্লি থেকে গ্রেফতার মহিলা
পিএমও আধিকারিক সেজে নবান্নে
IMPOSTOR POSING AS PMO OFFICIAL
WOMAN ARRESTED FROM DELHI
IMPOSTOR POSING AS PMO OFFICIAL

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