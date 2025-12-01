ETV Bharat / state

10 পড়ুয়ার অসাধ্য সাধন ! আসানসোল থেকে সাইকেলে 10 রাজ্য পেরিয়ে লাদাখ জয়

আসানসোল থেকে সাইকেলে প্রায় 3500 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গালওয়ান উপত্যকা কিংবা লাদাখের প্যাংগং লেকের মতো দুর্গম জায়গায় সাইকেল অভিযান ।

আসানসোল থেকে সাইকেলে 10 রাজ্য পেরিয়ে লাদাখ জয় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 1, 2025 at 8:06 PM IST

আসানসোল, 1 ডিসেম্বর: যারা কোনওদিন সাইকেল নিয়ে আসানসোল শহরের বাইরে বেরোয়নি, সেই রকম একদল কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে আসানসোল থেকে সাইকেলে প্রায় 3500 কিলোমিটার পথ পাড়ি । যেটা শুধু অবিশ্বাস্যই ছিল না, ছিল অসম্ভবও । কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করল স্কুল পড়ুয়ারা । যাদের বয়স 16 থেকে সাড়ে 17 বছরের মধ্যে । আসানসোল থেকে 10 রাজ্য ঘুরে গালওয়ান উপত্যকা কিংবা লাদাখের প্যাংগং লেকের মতো দুর্গম জায়গায় গিয়ে শেষ হল এই দুরন্ত সাইকেল অভিযান ।

প্রাক্তন সেনাকর্মী তথা ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর মিহির মণ্ডলের নেতৃত্বে বিনামূল্যে প্রায় 250 ছাত্রছাত্রী প্যারেড, শরীর চর্চা, সাইক্লিং-সহ নানান কিছুর প্রশিক্ষণ ও চর্চা করে । কুলটির প্রাচীন গলফ গ্রাউন্ডে এই চর্চা প্রতিদিন হয় । এই ছাত্রছাত্রীরা একেবারেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ।

10 পড়ুয়ার অসাধ্য সাধন ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

প্রাক্তন সেনাকর্মী মিহিরকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, "এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলে তাদেরকে শারীরিকভাবে সক্ষম তৈরি করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য । যাতে আগামী দিনে এই ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে ।" আর সেই ভাবেই মিহিরকুমার মণ্ডল 10 জন ছাত্রছাত্রীকে সেখান থেকে বেছে নিয়ে ঠিক করেন, সাইকেল চালিয়ে ভারতের 10 রাজ্য পার করে লাদাখে গিয়ে পৌঁছবেন ।

ETV BHARAT
আসানসোল থেকে সাইকেলে 10 রাজ্য পেরিয়ে লাদাখ জয় (নিজস্ব চিত্র)

গত 20 সেপ্টেম্বর আসানসোলের বার্নপুর গুরুদ্বার থেকে মিহিরকুমার মণ্ডল ও 10 জন ছাত্রছাত্রী সাইকেল নিয়ে যাত্রা শুরু করে । এরপর ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশে প্রয়াগরাজ ছুঁয়ে আগ্রা, দিল্লি হয়ে শোনপত হয়ে জম্মু-কাশ্মীর । তারপর শেষে গালওয়ান উপত্যকা, লেহ লাদাখে গিয়ে শেষ হল অভিযান । 55 দিন ধরে এই অভিযানে কঠিন পরিশ্রম ও চ্যালেঞ্জের অভিজ্ঞতা ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রাক্তন সেনা আধিকারিক মিহিরকুমার মণ্ডল ।

ETV BHARAT
বয়স 16 থেকে সাড়ে 17 বছরের মধ্যে (নিজস্ব চিত্র)

তিনি জানান, "আমি এই ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিই । আমি চাই, এই ছাত্রছাত্রীরা সমাজ এবং দেশের কাছে একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করুক । আমি চেয়েছিলাম তাঁদেরকে কঠিন এক্সপেডিশনের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে নিয়ে যেতে । কারণ তারা যদি পাহাড় জয় করতে পারে, তাহলে তাদের কাছে আর কোনও কিছু অসম্ভব মনে হবে না ।"

ETV BHARAT
লেহ লাদাখে গিয়ে শেষ হল অভিযান (নিজস্ব চিত্র)

মিহিরকুমার মণ্ডল জানান, "আমরা 20 সেপ্টেম্বর সাইকেল নিয়ে রওনা হই । 55 দিন সাইকেল চালিয়ে আমরা 13 নভেম্বর সকাল 10টা 11-তে প্যাংগং লেকে এই যাত্রা পূর্ণ করি । যখন আমরা এই এক্সপিডিশন পূর্ণ করি, তখন প্যাংগং লেকে তাপমাত্রা মাইনাস 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস । তাও আমার বাচ্চারা স্টেডি ছিল ।"

ETV BHARAT
যাত্রাপথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচুর সহায়তা পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরা (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও জানিয়েছেন, এই সম্পূর্ণ যাত্রাপথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচুর সহায়তা তারা পেয়েছে । এমনকি অনেক জায়গায় ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁদের এসকর্ট করেছে । থাকার জন্য ক্যাম্প দিয়েছে । খাবারের ব্যবস্থা করেছে । শুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছাও জানিয়েছে ।

ETV BHARAT
সাইকেলে গিয়েছে গালওয়ান উপত্যকা, লাদাখের প্যাংগং লেক (নিজস্ব চিত্র)

একেবারেই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই সাইকেল অভিযান । যার মধ্যে অনেকে আবার আদিবাসী । শহর ছেড়েই যারা কখনও বের হয়নি । তাই তাদের কাছে এই অভিযান একেবারেই নতুন এবং জীবনের চরম পাওয়া । ছাত্রছাত্রীরা এই অভিযান করে এসে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে ৷ ওদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা জীবনে প্রথমবার বরফ চাক্ষুস করল ।

ETV BHARAT
সাইকেলে প্রায় 3500 কিলোমিটার পথ পাড়ি (নিজস্ব চিত্র)

এক ছাত্রী সাক্ষী রাজওয়ার জানিয়েছে, "আমরা ভাবতে পারিনি যে এটা আমরা করতে পারব । কারণ তিনটি বড় পাস ছিল লাদাখ যাওয়ার পথে, যেগুলি প্রচুর খাড়াই ছিল । সেগুলিতে উঠতে গিয়ে আমাদের দম বন্ধ হয়ে এসেছিল । স্যার বলেছিলেন, ওই পাসগুলির মধ্যে চাংলা টপ পেরোতে পারলেই আমাদের জয় হবে এবং আমরা শেষ পর্যন্ত জয় করেছি । আমি জীবনে কখনও বরফ দেখিনি । এই প্রথম জীবনে বরফ দেখলাম । বরফের সঙ্গে খেলেছি । খুব আনন্দ করেছি আমরা ।"

ETV BHARAT
নেতৃত্বে প্রাক্তন সেনাকর্মী মিহির মণ্ডল (নিজস্ব চিত্র)

আরেক ছাত্র মার্শাল হেমব্রম জানালেন, "স্যার আমাদেরকে এই মাঠের মধ্যেই প্র্যাকটিস করাতো । এবং শেষ তিন মাসে আমরা প্রায় প্রতিদিন প্রচুর সাইক্লিং করেছি । 200 কিলোমিটার করে সাইক্লিং করার প্র্যাক্টিস আমাদের চলত । ধীরে ধীরে আমরা আমাদের দূরত্ব বাড়াতে থাকি । সেই ভাবেই এই জয় এসেছে । তবে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমরা যে এই একের পর এক রাজ্য পার করে গিয়েছি এবং প্রতিটি রাজ্যে আলাদা আলাদা আবহাওয়া সেটা আমাকে অবাক করেছে ।"

আগামী দিনে এই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সাইকেল ট্যুর করতে চাইছেন মিহিরকুমার মণ্ডল । তিনি জানিয়েছেন, "আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাইকেল চালিয়ে আমরা আগামী দিনে চিনে যেতে চাইছি । তার সমস্ত প্রস্তুতি এখন চলছে ।"

