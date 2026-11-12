আসছে বছর আবার হবে ! চোখের জলে বড়মা'কে বিদায় ভক্তদের

আসছে বছর আবার হবে ! চোখের জলে বড়মা'কে বিদায় ভক্তদের
Naihati Boro Maa Visarjan 2026: বিসর্জনকে ঘিরে আবেগঘন পরিবেশ দেখা গেল মন্দির চত্বরে । বড়মাকে বিদায় জানানোর মুহূর্তে চোখের জলে ভাসলেন ভক্তরা ।
Published : November 12, 2026 at 8:49 PM IST
নৈহাটি, 12 নভেম্বর: ফুলের সাজে সাজিয়ে চোখের জলে বড়মাকে বিদায় জানাল নৈহাটি ৷ নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় ভক্তদের একটাই প্রার্থনা - 'আবার এসো মা'৷ কালীপুজোর রেশ কাটিয়ে ভাইফোঁটার পরেও বড়মাকে দর্শনে নৈহাটি ছিল জমজমাট ৷ দীপান্বিতা কালীপুজো উপলক্ষে মন্দির বন্ধ থাকলেও নৈহাটির অরবিন্দ রোডে 103 বছর ধরে বড়মা'র পুজো হয়ে আসছে মহা সমারোহে । কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হল পুজোর শুরু থেকে শেষ ৷
50 কেজি সোনা আর 150 কেজি রুপো ও হীরের গয়না দিয়ে কালীপুজোর সময় সাজানো হয়েছিল বড়মাকে । বৃহস্পতিবার মায়ের নিরঞ্জনের পূর্বে সেই সমস্ত গহনা খুলে নিয়ে মাকে সম্পূর্ণ ফুলের সজ্জায় সজ্জিত করে বিদায় দিলেন নৈহাটির বাসিন্দারা । ভিড় জমিয়েছিলেন ভিন রাজ্যের ভক্তরাও ৷ মায়ের বিসর্জন শোভাযাত্রা দেখার জন্য এদিন লাখো লাখো ভক্ত সমাগম হয়েছিল নৈহাটিতে ।
বিশাল সংখ্যক মানুষের ভিড় সামাল দিতে সকাল থেকেই মোতায়েন ছিল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী । সেই সঙ্গেই ছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা । চোরবাগানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে কমিশনারেটের সঙ্গেই হাতে হাত মিলিয়ে তৎপরতার সঙ্গে ভিড় সামাল দেন মন্দির কমিটির তরফ থেকে নিযুক্ত ব্যক্তিরা । নিরঞ্জন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকাল থেকে গঙ্গার ঘাটে কড়া নিরাপত্তা ছিল ৷ বিশেষ করে ফেরি সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল । সেই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় গার্ডরেল দিয়ে ভক্তদের অবাধ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল । সেই সঙ্গেই নিরাপত্তার কারণে ড্রোন দিয়েও চলে নজরদারি ।
এদিন নৈহাটির বড়মাকে ফুলের ফুল দিয়ে সাজানোর পর মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রতিমা বরণ করা হয় ৷ প্রতি বছরের মতো একইভাবে দেবী প্রতিমাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এদিন ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় এলসিডি স্ক্রিনের ব্যবস্থা করেছিল ৷ যাতে বড়মা'র নিরঞ্জন যাত্রা সুষ্ঠুভাবে মানুষ নিজস্ব এলাকা থেকে দেখতে পারেন ।
বিসর্জনকে ঘিরে আবেগঘন পরিবেশ দেখা গেল মন্দির চত্বরে । দীর্ঘ অপেক্ষার পর মাকে বিদায় জানানোর মুহূর্তে চোখের জলে ভাসলেন ভক্তরা । ঢাকের বাদ্যি, উলুধ্বনি আর আবেগঘন পরিবেশে মাকে বিদায় জানালেন নৈহাটিবাসী । এদিন বড়মার নিরঞ্জন দেখতে আসা এক ভক্ত প্রিয়াঙ্কা পাল বলেন, "আমি ছোট থেকেই এখানে এই পুজো দেখতে আসি ৷ এবছরও এসেছি মায়ের নিরঞ্জন যাত্রা দেখতে ৷ সেই সকাল থেকে অপেক্ষায় বসে আছি মায়ের নিরঞ্জন যাত্রা দেখে তার আশীর্বাদ নেব বলে ৷ তবে এ বছর নতুন মন্দির কমিটি প্রশাসন অনেক বেশি তৎপর এবং বিসর্জন যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে ।"
তবে এবার রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর বড়মা'র মন্দির কমিটির পরিবর্তনের পাশাপাশি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কালীপুজোয় ভিআইপি প্রথা সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়া হয় । সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা করেই সম্পূর্ণরূপে এই সিদ্ধান্ত নেয় নয়া মন্দির কমিটি । নিরাপত্তা জোরদার করতে নৈহাটি বড়মা নিরঞ্জনে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং-সহ একাধিক পুলিশকর্তারা । গোটা নিরঞ্জন সময় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনের তরফ থেকে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল অরবিন্দ রোড ও গঙ্গার ঘাট চত্বরে । প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় তদারকি করতে দেখা যায় ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসককেও ৷
মহকুমাশাসক সূর্য ভান আচ্ছেলাল জানান, লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে । খুব ভালোভাবে বড়মার প্রতিমা নিরঞ্জন হচ্ছে । এদিন প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে অরবিন্দ রোডে এসে নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রশাসনকে যে কোনও কাজ করতে গেলে ফ্রি হ্যান্ড দিতে হয় এবং সেটাই এবার নৈহাটির বড়মার পুজোর ক্ষেত্রেও করা হয়েছিল মন্দির কমিটি ও সরকারের তরফ থেকে । কোনওভাবেই পুলিশ প্রশাসনের ওপর কোনওরকম চাপ দেওয়া হয়নি তারা যেভাবে নিরাপত্তা সাজানোর কথা ভেবেছিলেন তাদেরকে স্বাধীনভাবে সেটাই করতে দেওয়া হয়েছে ফলে নৈহাটির বড়মার কালীপুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে । ভিআইপি প্রথা এই বছর বড়মার পুজোতে জায়গা পায়নি । এমনকি মন্ত্রী অর্জুন সিং এসেছিলেন পুজো দিতে কিন্তু তিনি কাউকে কোনওরকম ভাবে বিরক্ত না করে বাইরে থেকেই দর্শন এবং পুজো দিয়ে সাধারণ মানুষের মতনই বিদায় নিয়েছিলেন ।"