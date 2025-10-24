ফুলের গয়নায় সাজিয়ে নৈহাটির বড়মা’র নিরঞ্জন, ওড়ানো হল 11টি বলির পায়রা

ফুলের গয়নায় সাজিয়ে নৈহাটির বড়মা’র নিরঞ্জন, ওড়ানো হল 11টি বলির পায়রা
বিসর্জনের আগে সোনা ও রুপোর গয়না খুলে দেবীকে পরানো হয় ফুলের বসন ৷ বিসর্জনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার কড়াকড়ি ৷
Published : October 24, 2025 at 7:58 PM IST
নৈহাটি, 24 অক্টোবর: রাজবেশে সজ্জিত নৈহাটির বড়মার নিরঞ্জন হল নির্বিঘ্নেই ৷ নিরঞ্জন পর্ব ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকেই সাজো-সাজো রব ছিল বড়মার মন্দির চত্বরে ৷ দুপুরে বড়মার মাতৃ প্রতিমার গায়ে সজ্জিত 50 ভরি সোনা ও 100 ভরি রুপোর গয়না খুলে ফুল দিয়ে সাজানো হয় ৷ তারপরেই নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা বের হয় গঙ্গার ঘাটের দিকে ৷
গোটা পর্বে বড়মার নিরঞ্জন সুষ্ঠুভাবে সারতে এদিন পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয় ছিল ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আঁটোসাঁটো করা হয়েছিল নৈহাটির অরবিন্দ সংলগ্ন রাস্তাতে ৷ বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তার দু'ধার বরাবর ঘিরে দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফে ৷ সেই ব্যারিকেডের ভিতরে এদিন ভক্তদের কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ৷ একমাত্র অনুমতি দেওয়া হয়েছিল মন্দির কমিটির সদস্যদেরই ৷ ব্যারিকেডের বাইরে দাঁড়িয়েই এদিন মা'কে দর্শন করতে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়েছিল অরবিন্দ রোডের দু'ধারে ৷
নিরাপত্তার কারণে এদিন বড়মার প্রতিমার নিরঞ্জনের সময় গঙ্গার ঘাটে ফেরি চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ এছাড়া, বিসর্জনকে ঘিরে এদিন সকাল থেকেই আরবিসি রোড, শ্যাম রোড, অরবিন্দ রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ৷ মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরঞ্জনের আগে এদিনও সকালে বড়কালী মা'র নিত্য পুজো হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে দধিকর্মাও বিলি করা হয়েছে আগত ভক্তদের মধ্যে ৷
বরণ শেষে এদিন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ নিরঞ্জনের জন্য গঙ্গার দিকে যাত্রা শুরু করে নৈহাটির বড়মা ৷ প্রথা অনুযায়ী, এবারও বড়মাকে ট্রলিতে চাপিয়ে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গাবক্ষে ৷ সেই সময় চারপাশে লোকে লোকারণ্য ৷ রাস্তার দু'ধার তো বটেই, আশপাশের বাড়ির ছাদেও ভিড় জমিয়েছিলেন বহু সাধারণ মানুষ ৷ ফুল ঢাকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে একুশ হাতের দীর্ঘ দেহী আজানুলম্বা এলোকেশ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বড়মার গঙ্গায় নিরঞ্জন হল আনুমানিক বিকেল পাঁচটা নাগাদ ৷ বড়মার বিসর্জনের পরেই নৈহাটির অন্যান্য পুজো মণ্ডপের প্রতিমার নিরঞ্জন হয়ে থাকে ৷ সেই নিয়ম বছরের পর বছর চলছে গতানুগতিকভাবে ৷ এবারও সেই নিয়মের কোনও পরিবর্তন হয়নি।
এদিকে, নৈহাটির বড়মার নিরঞ্জন নির্বিঘ্নে শেষ করতে এদিন সকাল থেকেই তৎপর ছিলেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের শীর্ষ কর্তারা ৷ বাদ ছিল না নৈহাটি বড়কালী প্রসার সমিতি এবং স্থানীয় পুরসভাও ৷ সুষ্ঠুভাবে নিরঞ্জন প্রক্রিয়া শেষ করতে এদিন এক হাজারেরও বেশি পুলিশ এবং শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছিল অরবিন্দ রোড থেকে নৈহাটি স্টেশন চত্বর পর্যন্ত ৷ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে নজরদারি ছিল গঙ্গাবক্ষেও ৷
অন্যদিকে,ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা, ডিসি (নর্থ) গণেশ বিশ্বাস, নৈহাটি বড়কালী প্রসার সমিতির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য, সমিতির সভাপতি তথা নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায়-সহ সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হাজির ছিলেন বড়মার নিরঞ্জনের সময় ৷ বিদায় বেলায় মায়ের উদ্দেশে ভক্তরা পুষ্পবৃষ্টি করেন ৷ সঙ্গে শুরু হয় বড়মার নামে জয়ধ্বনি ৷ সেই ফুলে ঢাকা রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েই গঙ্গায় বড়মার নিরঞ্জন সম্পন্ন হয় ৷
অপরদিকে, নৈহাটির জাগ্রত বড়কালী পুজোয় বলির জন্য দেওয়া 11টি পায়রা নিরঞ্জনের দিন আকাশে উড়িয়ে দিয়ে শান্তির বার্তা দিল মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ এ নিয়ে মন্দির কমিটির সদস্য অয়ন সাহা বলেন, "অনেকেই মায়ের কাছে মানত করে অনেক কিছুই দিয়ে থাকে ৷ পাঠা, ছাগল, পায়রাও বলির জন্য দিয়ে থাকেন ভক্তরা ৷ কিন্তু, বড়মার পুজোয় বলি প্রথা নেই ৷ ভক্তের ভক্তিই সব ৷ সেই বার্তা দিতেই পুজো কমিটির সম্পাদকের নির্দেশে আমরা বলির জন্য পাওয়া 11টি পায়রা আকাশে উড়িয়ে দিলাম ৷"