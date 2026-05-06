তৃণমূল হারতেই নিজেদের দলীয় কার্যালয় দখল করল কংগ্রেস

নদিয়ায় 17টি বিধানসভার মধ্যে 14টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 6, 2026 at 1:29 PM IST

করিমপুর, 6 মে: রাজ্য থেকে তৃণমূল ধুয়ে মুছে সাফ হতেই নিজেদের দলীয় কার্যালয় পুনরায় দখল করল কংগ্রেস ৷ ঘটনা নদিয়ার করিমপুর 2 নম্বর ব্লকের নতিডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৷

2026 বিধানসভা নির্বাচনের গণনার পর দেখা যায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যের মসনদে এখন বিজেপি ৷ একশোর নীচে নেমে গিয়েছে তৃণমূলের আসন সংখ্যা ৷ এরই মধ্যে নদিয়ায় 17টি বিধানসভার মধ্যে 14টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷

তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূল সরকারের পতনের পরই এবার নিজেদের দলীয় কার্যালয়ের দখল নিল কংগ্রেস ৷ কংগ্রেসের দাবি, রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পরই কংগ্রেসের ওই দলীয় কার্যালয় জোর করে দখল করে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এবার করিমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী পূজা রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা ফের তাদের সেই দলীয় কার্যালয় দখলে নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

2011 সালে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ নেতৃত্বে ছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। এরপর দেখা গিয়েছে বহু কংগ্রেস এবং সিপিএমের কার্যালয় তৃণমূল কর্মীরা দখল করে নেয় ৷ এতদিন যবর দখল করা সেই কার্যালয় থেকেই কাজ চালাত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ৷

এদিন গণনা শেষ হওয়ার পর দেখা যায় 200টিরও বেশি আসন নিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। সরকার পরিবর্তন হতেই দেখা গিয়েছে করিমপুরে কংগ্রেসের যে দলীয় কার্যালয় দখল করে নিয়ে রেখেছিল এতদিন তৃণমূল, কংগ্রেস নেত্রী পূজা রায় চৌধুরী নেতৃত্বে সেই কার্যালয় নিজেদের দখলে নিল কংগ্রেস ৷ কার্যালয় তৃণমূল কংগ্রেস লেখাও মুছে দিলেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা ৷

সেখানে কংগ্রেসের নতুন ব্যানারও লাগানো হয়েছে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় করিমপুর থানার পুলিশ। পুলিশ বাধা দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয় কংগ্রেস কর্মীদের। এ বিষয়ে কংগ্রেস নেত্রী পূজা রায় চৌধুরী বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল আমাদের এই দলীয় কার্যালয় দখল করে রেখেছিল। আজ সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের সিদ্ধান্তে সেই দলীয় কার্যালয় আমরা পুনরুদ্ধার করলাম।"

