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মমতার সঙ্গে বাদানুবাদ ! বক্তব্য শেষ হতেই মঞ্চ ছাড়লেন কল্যাণ

তাঁর দাবি, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি দ্রুত মঞ্চ ছেড়েছেন। সোমবার সারা রাত জাগার ফলে তাঁর জ্বর এসেছিল।

Kalyan heated exchange with Mamata
মঞ্চ থেকে সোজা বাড়ির পথে কল্যাণ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 7:50 PM IST

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কলকাতা, 21 জুলাই: বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে মঙ্গলবার কালীঘাটপন্থীদের 21 জুলাইয়ের কর্মসূচিতে ছন্দপতন। খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন কষাকষি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক জল্পনা। জানা গিয়েছে, নিজের দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করেই মঞ্চ থেকে সোজা বাড়ি চলে যান কল্যাণ। এমনকী, দলনেত্রীর বক্তব্যও শোনেননি তিনি। যদিও নেত্রীর সঙ্গে এই বাদানুবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন কল্যাণ। তাঁর দাবি, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি দ্রুত মঞ্চ ছেড়েছেন। সোমবার সারা রাত জাগার ফলে তাঁর জ্বর এসেছিল। নেত্রীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডার জল্পনা নস্যাৎ করে তিনি বলেছেন, ''বচসা হলে কি মঞ্চের সামনে গিয়ে ও-ভাবে বক্তৃতা করতাম?''

দলীয় সূত্রের খবর, এদিন মঞ্চে বক্তার তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল। সেই কারণে শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেককেই নিজের বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, শ্রীরামপুরের সাংসদ সেই নির্দেশ একেবারেই কানে তোলেননি। তিনি প্রায় সাড়ে 22 মিনিট ধরে ভাষণ দেন। দীর্ঘ এই বক্তৃতার কারণেই নির্ধারিত তালিকা থেকে বাদ পড়তে হয় লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ, রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ এবং রাজীব কুমারদের।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কল্যাণের বক্তৃতা চলাকালীনই মঞ্চে প্রবেশ করেন মমতা। সেই সময় কিছু ক্ষণের জন্য থেমে ফের বলতে শুরু করেন তিনি। অভিযোগ, নেত্রী ইঙ্গিতে তাঁকে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করতে বললেও তিনি তা শোনেননি। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন হস্তক্ষেপ করতে হয় বিধায়ক কুণাল ঘোষকে।

সূত্রের দাবি, শেষ পর্যন্ত কল্যাণের ভাষণ শেষ হলে মমতা তাঁকে রীতিমতো ধমকের সুরেই সতর্ক করেন। তখনই দু’জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে মঞ্চ ছাড়েন শ্রীরামপুরের সাংসদ। সটান চলে যান মমতার বাড়ির তিনটি বাড়ি আগে, নিজের কালীঘাটের বাসস্থানে। কল্যাণের মঞ্চ ছাড়ার পর একে একে বক্তব্য রাখেন সৌগত রায়, প্রিয়ঙ্কা অধিকারী, উপাসনা চৌধুরী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সব শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন নিজের দীর্ঘ ভাষণে কল্যাণ মূলত বিজেপি এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থীদের তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ''মমতা ছাড়া তৃণমূল, বিরোধী দল বা জনতা হয় না। ও দিকে বিজেপির সহায়তায় মঞ্চ হয়েছে। কিন্তু কর্মীরা ওঁদের সঙ্গে নেই। শুভেন্দু অধিকারীর বি টিম বিধায়কেরা যতই স্বপ্ন দেখুন, নিজেরাই নিজেদের বাঁশ আনছেন।''

রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর তৃণমূলের অন্দরে ফাটল স্পষ্ট। ইতিমধ্যেই ফিরহাদ হাকিম, মালা রায় বা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মতো একসময়ের বিশ্বস্ত নেতা-নেত্রীরা ক্রমশ দল থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। সেই ভাঙনের আবহেও যাঁরা মমতার ছায়াসঙ্গী হয়ে রয়ে গিয়েছেন, নিয়মিত তাঁর বাড়ি যান এবং সব বৈঠকে উপস্থিত থাকেন, কল্যাণ তাঁদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে।

দলের বিক্ষুব্ধদের বিরুদ্ধে বরাবরই সুর চড়িয়েছেন তিনি। তবে দলের অন্দরে তাঁর বেসুরে বাজার ইতিহাসও রয়েছে। এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। কলকাতা হাই কোর্টে অভিষেকের সই জাল কাণ্ডের রক্ষাকবচ মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়ে তিনি শীর্ষ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, ''মমতাদিকে বেছে নিতে হবে, দলে কে থাকবে, আমি না অভিষেক!''

অবশ্য পরবর্তীতে সেই বরফ গলেও যায়। অভিষেক প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন, কল্যাণের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও ক্ষোভ নেই। কল্যাণও সুর নরম করে বলেছিলেন, ''অভিষেক আমার সন্তানসম।'' কিন্তু মঙ্গলবার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে খোদ মমতার সঙ্গে তাঁর এই প্রকাশ্য বাগ্‌বিতণ্ডা দলের অন্দরের সমীকরণ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের এখন একটাই প্রশ্ন, দলনেত্রীর সঙ্গে এই সংঘাত কি আগের মতোই মিটে যাবে, নাকি দলের অন্যান্য বিক্ষুব্ধ সহকর্মীদের মতোই এবার নতুন কোনও পথের সন্ধান করবেন কল্যাণ?

TAGGED:

TMC MP KALYAN BANERJEE
MAMATA BANERJEE
মমতার সঙ্গে বাদানুবাদ কল্যাণের
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
KALYAN HEATED EXCHANGE WITH MAMATA

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