রথযাত্রায় ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে, আজ ভিজবে কোন কোন জেলা ?

রথযাত্রায় ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে, আজ ভিজবে কোন কোন জেলা ?
বঙ্গে দফায় দফায় চলছে ঝড়বৃষ্টি। আজ কলকাতা-সহ দক্ষিণের একাধিক জেলা ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি একটু কম হবে ৷
Published : July 14, 2026 at 8:44 AM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: দক্ষিণবঙ্গে আগামী ক'য়েকদিন ধরেই বৃষ্টি পরিস্থিতি চলবে। গত দু'দিন ধরে আকাশ মেঘে ঢাকা রয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দফায় দফায় হয়ে চলেছে।
বর্তমানে নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশ হয়ে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের উপর যে ঘূর্ণাবর্তটি ছিল, তা আরও দক্ষিণে সরে উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর বর্তমানে অবস্থান করছে। বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখাও বিস্তৃত রয়েছে, যার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করছে। ফলস্বরূপ বৃষ্টি পরিস্থিতি রাজ্যজুড়ে ৷
আজ থেকে আগামী 3 দিন দুর্যোগ দক্ষিণবঙ্গে
- আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার দুই 24 পরগনা, হাওড়া, দুই মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন আরও বৃষ্টি চলবে। উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
- দক্ষিণবঙ্গে আগামিকাল ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায়। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলবে। উপরের পাঁচটি জেলার তিনটি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হবে।
- পরশু, বৃহস্পতিবারও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো ভিজবে। সেদিন রথ। বৃষ্টিতে বাংলা ভিজবে তার পূর্বাভাস আগেই দেওয়া হয়েছিল। ওইদিন হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই ওইদিন ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।
- শুক্রবার মূলত পশ্চিমের জেলাগুলোতে বৃষ্টি দাপট বেশি থাকবে। বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টি হবে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে এই সমস্ত জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি অংশেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে।
সপ্তাহান্তে দুর্যোগ উত্তরবঙ্গে
- দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি একটু কম হবে। বিশেষ করে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও কোনও সতর্কতা নেই। ফের বৃষ্টি বাড়বে শনিবার থেকে। সপ্তাহান্তে উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি, দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে।
- আগামী রবিবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিংয়ে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরের বাকি জেলাগুলিতে সেদিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা
নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয়, পাশাপাশি ঘূর্ণাবর্তও রয়েছে। তাই সমুদ্র উত্তাল থাকবে। আলিপুরের পূর্বাভাস আগামিকাল বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সমুদ্রের উপর ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। গতিবেগ ঘণ্টায় 35 থেকে 45 কিলোমিটার। এর ফলে শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না-যাওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 1.4 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 28.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ সর্বনিম্ন 76 শতাংশ।
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।