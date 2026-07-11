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শনিতে তিন জেলায় কমলা সতর্কতা, বৃষ্টির দাপট অব্যাহত বঙ্গজুড়ে

নিম্নচাপ অক্ষরেখা-ঘূর্ণাবর্তের জোড়া প্রভাবে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস পাহাড়ে, সেখানে দক্ষিমবঙ্গে তুলনায় কম ৷ আজ পূর্ব বর্ধমান-নদিয়া-বাঁকুড়ায় বৃষ্টির কমলা সতকর্তা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷

WEST BENGAL WEATHER UPDATE
বৃষ্টির দাপট অব্যাহত বঙ্গজুড়ে (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 8:48 AM IST

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কলকাতা, 11 জুলাই: আষাঢ় মাসের ভরা বর্ষায় ভিজছে বাংলা। আগামী চার থেকে পাঁচদিন এমনটাই চলতে থাকবে। মেঘলা আকাশে রোদের দেখা সেভাবে না-মেলার পূর্বাভাস। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি, আবার কখনও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি রাজ্যের প্রায় সব জেলায় হয়ে চলেছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা বিস্তৃত রাজস্থান থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত। যেহেতু নিম্নচাপ অক্ষরেখা একটু উত্তরের দিকে রয়েছে ফলে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে শনিবারও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

আজ তিন জেলায় বৃষ্টির কমলা সতকর্তা জারি করেছে, আলিপুর আবহাওয়া দফতর (ইটিভা ভারত)

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, বাঁকুড়া জেলায়। এই তিন জেলায় কমলা সতর্কতা রয়েছে। এছাড়াও বীরভূম, হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া-সহ বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতায় মাঝারি মানের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শনিবার। আগামী 4-5 দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় সঙ্গে জারি থাকবে হলুদ সতর্কতা।

উত্তরবঙ্গে আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের বেশিরভাগ জেলায়। সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা, অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায়। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা এই তিন জেলায় জারি থাকবে রবিবার পর্যন্ত। নীচের দিকে তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।

WEST BENGAL WEATHER UPDATE
বঙ্গের আকাশে কালো মেঘ (পিটিআই)

শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 4.2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 26.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 95 শতাংশ।

আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷

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