উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, দক্ষিণবঙ্গে পরশু থেকে ফের দূর্যোগ
উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
Published : July 19, 2026 at 8:23 AM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ৷ বৃষ্টির দাপট বাড়বে দক্ষিণবঙ্গেও ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের এই পূর্বাভাস থেকেই স্পষ্ট ফের ভিজবে বাংলা। তবে সমতল নয় বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে পাহাড়ে ৷ মানে জুন মাসে যেভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে কম পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছিল জুলাই মাসের পরিস্থিতি ততটা খারাপ হবে না বলেই মনে করছে আবহাওয় দফতরের একাংশ ৷ তবে তার জন্য আগামী কয়েকদিন রাজ্যের সর্বত্র ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি প্রয়োজন ৷ সেটা হবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন অঞ্চলে থাকা নিম্নচাপটি দুর্বল হলেও তার প্রভাবে রাজ্যে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। এর পাশাপাশি সক্রিয় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি অক্ষরেখা এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।
রবিবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের এক বা দুই জায়গায় অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। আগামিকালও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ৷ মঙ্গলবার ও বুধবার জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে।
বরিবারের পর সোমবারও দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলোতে বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টির দাপট থাকবে।
মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। দুই 24 পরগনা, নদিয়া, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকায় 21 থেকে 23 জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে অতিভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷ পাশাপাশি ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে।
শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.08 ডিগ্রী বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27. 07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের 0.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ।