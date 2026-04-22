ETV Bharat / state

উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতজুড়ে তাপপ্রবাহ; চাঁদিফাটা গরমে পুড়বে বাংলাও

আর্দ্রতায় ভর করে অস্বস্তিকর গরম ভোগাবে গাঙ্গেয় বঙ্গের মানুষকে ৷

author img

By PTI

Published : April 22, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 22 এপ্রিল: বঙ্গে ভোটের উত্তাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৈশাখী উত্তাপ ৷ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আর্দ্রতায় ভর করে অস্বস্তিকর গরম ভোগাবে গাঙ্গেয় বঙ্গের মানুষকে ৷

ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়েই তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে ৷ আইএমডি জানিয়েছে, 22 ও 23 এপ্রিল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি হতে পারে।

বুধবার ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিকাল ডিপার্টমেন্ট (IMD) একটি সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে যে, আগামী চার থেকে পাঁচ দিন উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ অংশে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। প্রখর রোদ এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কারণে দুপুরের দিকে মানুষের পক্ষে বাইরে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 24 ও 25 এপ্রিল পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লির বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের রাজধানী দিল্লি এবং তার আশেপাশের এলাকাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে অসহ্য গরম অনুভূত হবে। এই রাজ্যগুলিতে গরম বাতাসের প্রভাব সারাদিন এবং রাত পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যার ফলে তীব্র গরম থেকে স্বস্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশেও তাপপ্রবাহ চরমে পৌঁছাতে চলেছে। উত্তর প্রদেশে 22 থেকে 26 এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। রাজস্থানে 24 থেকে 26 এপ্রিল এবং মধ্যপ্রদেশে 23 থেকে 26 এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, বিদর্ভ এবং ছত্তিশগড়ের এলাকাগুলিতে 24 থেকে 27 এপ্রিল পর্যন্ত তীব্র গরম পড়বে। বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমিতেও 22 এবং 23 এপ্রিল তাপপ্রবাহের তাণ্ডব দেখা যাবে।

আর্দ্রতাপূর্ণ অস্বস্তিকর গরম

শুধু তাপপ্রবাহই নয়, আর্দ্র গরমও ভারতের অনেক উপকূলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের মানুষের অস্বস্তি চরমে পৌঁছাতে চলেছে। 22 থেকে 25 এপ্রিলের মধ্যে ওড়িশা, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু, কেরল, উপকূলীয় কর্ণাটক এবং উপকূলীয় গুজরাতে চরম আর্দ্র পরিস্থিতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি এবং ওড়িশার কিছু অংশে রাতগুলি প্রচণ্ড গরম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোঙ্কন এবং গোয়ায় রাতের উচ্চ তাপমাত্রার কারণে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থাকবে৷

প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিতে স্বস্তি

এই সপ্তাহের বেশ কয়েকদিন উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্ন কিছু অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। যেখানে ভারতের অর্ধেক অংশ তাপপ্রবাহে পুড়বে, সেখানে এই অঞ্চলগুলিতে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি তাপমাত্রা কমাতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

বঙ্গের আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তীব্র গরম ও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের এলাকাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিকাল ডিপার্টমেন্ট (IMD) বুধবার একটি নতুন বুলেটিন জারি করে জানিয়েছে যে, দক্ষিণবঙ্গের অনেক অংশে 25 এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে। শুষ্ক পশ্চিমা বায়ু এবং সূর্যের তীব্র তেজ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উপরে নিয়ে গিয়েছে।

আবহাওয়া দফতর উত্তরবঙ্গের জন্য ভিন্ন সতর্কতা জারি করেছে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির মতো হিমালয় সংলগ্ন জেলাগুলিতে 28 এপ্রিল পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো বাতাস বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ যখন তীব্র তাপপ্রবাহে জর্জরিত, তখন উত্তরবঙ্গ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা বাতাসের আশঙ্কা রয়েছে।

TAGGED:

BENGAL WEATHER
WEATHER UPDATE
IMD WEATHER UPDATE
তাপপ্রবাহ
IMD UPDATE HEATWAVE ALERT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.