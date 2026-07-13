বৃষ্টির দাপট কমবে দক্ষিণে, দুর্যোগ অব্যাহত উত্তরবঙ্গে
রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি পরিস্থিতি চললেও গরম বেশ অনুভূত হচ্ছে ৷ এরইমাঝে আলিপুরের পূর্বাভাস বৃষ্টির দাপট কমবে সমতলে ৷ পাহাড়ে আজও বৃষ্টির হলুদ সতকর্তা জারি করেছে ৷
Published : July 13, 2026 at 8:16 AM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়নি। তবে সারাদিন আকাশের মুখ ছিল মেঘে ঢাকা। এই কারণে কিছু সময় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আকাশে মেঘ থাকায় মাটি থেকে উদ্ভূত তাপ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ফলে গরম অনুভূত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি আজ অর্থাৎ সোমবারও চলবে।
আলিপুর জানিয়েছে, অসমে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, আর বাংলাদেশেও ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর। রাজস্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি, প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থান একই জায়গায় রয়েছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বেশি হবে।
উত্তরবঙ্গে আজ হলুদ সর্তকতা- উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আজ ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। আগমী তিনদিন উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সর্তকতা রয়েছে ৷ সঙ্গে দমকা বাতাস 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গ, বুধ ও বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অর্থাৎ উপরের পাঁছ জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি- দক্ষিণবঙ্গে গত কয়েকদিন ধরেই মূলত মেঘলা আকাশ। মঙ্গলবার পর্যন্ত কয়েক'টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। পশ্চিমের জেলা এবং উপকূলবর্তী দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সব জেলাতেই আজ থেকে আগামী পাঁচ দিন দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে দাপট কমবে, পরশু বুধবার থেকে ৷ সেদিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়ছে হাওয়া অফিস। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ফের বাড়বে বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও তখন থাকবে ৷
কলকাতায় নেই কোনও সতর্কতা- কলকাতায় আগামী ক'য়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে কোনও সতর্কতা নেই। রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 1.9 ডিগ্রি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাণ ছিল, সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 84 শতাংশ। আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুর-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।