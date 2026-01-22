সরস্বতী পুজোয় কি ফের জাঁকিয়ে শীত ? জানাল হাওয়া অফিস

সরস্বতী পুজোয় কি ফের জাঁকিয়ে শীত ? জানাল হাওয়া অফিস
কুয়াশার দাপটে দৃশ্যমান্যতাও কমে যাবে ৷ আগামিকাল বাগদেবীর আরধনা ৷ ঠান্ডার কনকনে ভাব আপাতত সাতদিন নেই ৷ তাই উষ্ণ আবহে কাটবে বাঙালির সরস্বতী পুজো ৷
Published : January 22, 2026 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: দুয়ারে বসন্ত পঞ্চমী । আগামিকাল সরস্বতী পুজো । যা অবস্থা, তাতে ঠান্ডার অনুভূতির বদলে দিনের বেলায় থাকবে উষ্ণতার ছোঁয়া ৷ এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের । রাজ্য থেকে কি মাঘের শুরুতেই বিদায় নেবে শীত ? সেই প্রশ্নও এখন রাজ্যবাসীর মনে । কারণ পৌষে শীতের দাপুটে পারফরম্যান্স মাঘের শুরুতে প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে । বৃষ্টি হবে কি না, সেই প্রশ্নও ঘুরছে অনেকের মনে ।
ঠান্ডার সঙ্গে মানিয়ে নিতে মোটা গরম পোশাক না-পড়লেও চলছে । বাংলার আবহাওয়া ঠিক এখন এরকম ৷ হালকা গরম পোশাক বা চাদরে দিব্যি চলে যাচ্ছে । বেলায় রোদের তাপ একটু করে গায়ে লাগছে । মাঘের শুরুতেই সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অল্প হলেও বেশি । তবে ঠান্ডার দাপট কমলেও ভোর এবং সকালে রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই থাকবে কুয়াশার দাপট । তবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সরস্বতী পুজোর দিনে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।
আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । ভোর থেকে সকালে কুয়াশার দাপট যথেষ্ট ছিল । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
আবহাওয়াবিদরা বলছেন, আপাতত তাপমাত্রা আর খুব একটা নামার সম্ভাবনা নেই । অর্থাৎ শীত বিদায়ের পথে বলেই ইঙ্গিত মিলছে । এই পরিস্থিতিতে সরস্বতী পুজোর দিনে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা কম । আজ থেকে আগামী সাতদিন এরকমই থাকবে রাজ্যের তাপমাত্রা । বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় দৃশ্যমানতা নামতে পারে 999 থেকে 200 মিটারে । উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমতে পারে । সেখানে কুয়াশার দাপট চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত । তবে রাজ্যজুড়ে কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই আপাতত । শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
বুধবার দক্ষিণবঙ্গে ন্যূনতম তাপমাত্রা সবেচেয়ে কম ছিল পানাগড়ে । সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতল কোচবিহারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সবচেয়ে কম ছিল ৷ সেখানে পারদের কাঁটা ছিল 10.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
বুধবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 ও সর্বনিম্ন 49 শতাংশ ।