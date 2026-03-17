বছরের প্রথম কালবৈশাখী কলকাতায়, একধাক্কায় 5 ডিগ্রি কমল তাপমাত্রা

বছরের প্রথম কালবৈশাখী কলকাতায়, একধাক্কায় 5 ডিগ্রি কমল তাপমাত্রা
উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ, সপ্তাহভর বৃষ্টি চলবে ৷ আজও একাধিক জেলায় ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
Published : March 17, 2026 at 8:24 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 8:56 AM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: বছরের প্রথম কালবৈশাখী পেল কলকাতা । সোমবার রাত সোয়া ন'টা নাগাদ ঘণ্টায় 72 কিলোমিটার গতিবেগে কালবৈশাখীর ঝড়ের তাণ্ডবের দেখা মেলে । কয়েক মিনিটের ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত কলকাতা । আর গতকালের রাতের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির কারণে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 5 ডিগ্রি কমল ৷
গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টির ছাঁটে রাজ্যের প্রায় সব জেলা ভিজেছে । কিছুটা বাদ ছিল কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল । ঝড়-শিলাবৃষ্টির দাপটে দিনের বেলায় যে অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হচ্ছিল তা সন্ধ্যায় রাশ পড়ে । আলিপুর আবহাওয়া দফতর যে পূর্বাভাস দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়ার অস্থিরতা চলবে ।
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী কয়েক দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর থেকে শ্রীলঙ্কার উত্তর উপকূল হয়ে কোমোরিন অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3.1 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । তবে স্থলভাগে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ নেই । আজ দিনের আকাশ মূলত আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল এবং রাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 23 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
সমতলে সপ্তাহভর বৃষ্টির দাপট-
- মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের ক'য়েকটি জেলায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । জায়গাগুলি হল- দুই 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া বইতে পারে । বাতাসের গতি ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে ।
- বুধবার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
- 19 থেকে 21 মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে । ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ক'য়েকটি জেলায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । হাওয়ার গতিবেগ থাকার সম্ভাবনা ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত । শনিবার অর্থাৎ 21 মার্চ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
পাহাড়ে চলবে টানা বৃষ্টি ?
- অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও আপাতত আবহাওয়ার অস্থিরতা বজায় থাকবে । আজ এবং আগামিকাল দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বেশ ক'য়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
- বৃহস্পতি থেকে শনিবার (19 থেকে 21 মার্চ) পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি এবং কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
- 22 মার্চও উত্তরবঙ্গের ক'য়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে ।
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 5.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 47 ও সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ।