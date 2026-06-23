সপ্তাহান্তে আরও বাড়বে বৃষ্টির দাপট, পাহাড় থেকে সমতলে জারি সতর্কতা
জেলায় জেলায় ঝড়বৃষ্টির হলুদ থেকে কমলা সতর্কতা ৷ দক্ষিণ থেকে উত্তরবঙ্গে দাপট দেখাবে বৃষ্টি ৷ বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে শুক্রবার থেকে ৷
Published : June 23, 2026 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 23 জুন: বর্ষার কবলে বাংলা । নিত্যদিনই ভারী, অতি ভারী কিংবা হালকা বা মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজছে রাজ্য । দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বরুণ দেবতার প্রশ্রয় বেশি । তাই ধারাস্নানে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পরিস্থিতি । দক্ষিণবঙ্গ ভিজলেও তুলনায় কম ।
আজ, মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাজুড়ে ৷ কলকাতাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা । আজ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
বঙ্গে দুর্যোগের ঘটনঘটা
পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমী অক্ষরেখা যেটি হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে । এর সঙ্গে পূর্ব বিহার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয় হয়েছে । যার কারণে সপ্তাহান্তে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ ব্যাপকহারে বেড়ে চলেছে । তবে এই অক্ষরেখা সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে । তেমনটা হলে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা অনেকটাই কমবে ।
কোথায়, কেমন বৃষ্টি ?
- গত 24 ঘণ্টায় কোচবিহারে 220 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ।
- আলিপুরদুয়ারে 180 মিলিমিটার এবং বক্সা দুয়ারে 150 মিলিমিটার ।
- দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় 60 মিলিমিটার এবং ঝাড়গ্রামে 50 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ।
কী বলছে হাওয়া অফিস ?
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টি আজ অর্থাৎ মঙ্গলবারও চলবে । এই দুই জেলায় কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে । পাশাপাশি, সপ্তাহজুড়ে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গেরই পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে । শুক্রবার থেকে এই বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়তে থাকবে উত্তরবঙ্গে ।
সমতলে সতর্কতা জারি
দক্ষিণবঙ্গে আগামী 24 ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে । বুধ ও বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ থেকে পরবর্তী দু'দিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ক'য়েকটি জেলায় রয়েছে কমলা সর্তকতাও । পরবর্তী ক'য়েকদিনে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে । বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায় । বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকছে ।
সোমবারের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.8 ডিগ্রির নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রির নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 87 শতাংশ ।