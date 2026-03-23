চৈত্রের বৃষ্টিতে পারদ পতনে দুয়ারে শীত ! বৃষ্টি চলবে কতদিন ?

চৈত্রের বৃষ্টিতে পারদ পতনে দুয়ারে শীত ! বৃষ্টি চলবে কতদিন ?
গরমের মধ্যে বৃষ্টি স্বস্তি ফিরিয়েছে বঙ্গে । ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে মেঘলা আবহাওয়া ৷ আজ কোথায় কোথায় বৃষ্টি ? দেখুন আবহাওয়ার পূর্বাভাস ৷
Published : March 23, 2026 at 7:31 AM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: বসন্তের শেষে চৈত্রমাসে যখন তপ্ত রোদের দাপট থাকার কথা, ঠিক তখনই উল্টো ছবি দেখছেন রাজ্যবাসী । একধাক্কায় অনেকটাই তাপমাত্রা কমেছে বঙ্গে । ঠান্ডার আমেজে অনেকেই মনে করছেন, তাহলে কি ফের দুয়ারে শীত এসে হাজির হল ? এনিয়ে কী জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ?
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির প্রভাবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কিছুটা নেমে গিয়েছে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে ৷ আবহাওয়াবিদদের একাংশ জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প ঢুকছে । পূর্ব ভারতে বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে থাকা শীতল হাওয়ার সংস্পর্শে সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ তৈরি করছে । তা থেকেই ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বঙ্গজুড়ে । পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে মধ্যপ্রদেশের উপর একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে । তার প্রভাব বঙ্গের আবহে পড়তে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ।
এদিকে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাতেও ঝড়-বৃষ্টি চলছে । সপ্তাহজুড়ে কমবেশি বৃষ্টির দাপট চলবে উত্তরবঙ্গে । দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমলেও পশ্চিমের জেলাগুলোতে বৃষ্টি হচ্ছে । সোমবারও পশ্চিমের জেলাগুলোতে দুর্যোগ অব্যাহত থাকবে ৷ আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
সোম ও মঙ্গল দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস
সোমবার- দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
মঙ্গলবার- পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া, মূলত পশ্চিমের জেলাগুলোর একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
সোম-মঙ্গলে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
সোমবার- উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলার তিনটিতে অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ের কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার এবং বাকি জেলায় একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
মঙ্গলবার- উপরের পাঁচটি জেলার একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷ এছাড়া উত্তরবঙ্গের অবশিষ্ট জেলাগুলির একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 7.5 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 19.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.4 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 ও সর্বনিম্ন 54 শতাংশ ।