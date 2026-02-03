সপ্তাহান্তে ফের পারদ পতনের পূর্বাভাস, মাঘে কি ফের জোরালো হবে শীত ?
উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে সপ্তাহান্তে পারদ নেমে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ বলা যায়, ঠান্ডার ওঠানামা নিয়েই এবার কাটবে মাঘের শীত ৷
Published : February 3, 2026 at 7:40 AM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ওঠা-নামার মধ্যেই বঙ্গের আবহে শীত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় ৷ মাঘ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে । এরপর ফাল্গুন । চলতি মরশুমে শীত তার ঝোড়ো ইনিংস খেলে এবার বিদায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে । মাঘ মাসে হয়তো দক্ষিণবঙ্গে 'বাঘের গায়ে শীত' মেলেনি । তবে অগ্রহায়ণের শেষ থেকে পুরো পৌষ মাস শীত যথেষ্ট মারকুটে ছিল ।
ঝঞ্ঝা কাঁটা না-ছড়ালে হয়তো মাঘেও শীতের কামড় পাওয়া যেত । আপাতত কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 16 থেকে 17 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় পারদ চড়ছে । এটা ঠিক যে উত্তুরে হাওয়ার কারণে ভোর এবং রাতে ঠান্ডার হালকা রেশ রয়েছে । তবে বেলায় রোদ যথেষ্ট গায়ে লাগছে ।
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ পরিষ্কার হলেও ভোরে কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25 এবং 14 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের কাছেই রয়েছে । কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের খুব কাছাকাছি রয়েছে । আগামী এক সপ্তাহ তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না । আগামী তিন থেকে চার দিন পারদ সামান্য বাড়বে । সপ্তাহান্তে ফের পারদ নেমে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26 থেকে 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না । পশ্চিমের অন্যান্য জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13 থেকে 15 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ সোমবার পশ্চিমের জেলাগুলোর মধ্যে বীরভূমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছিল ৷ নদিয়াতেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11 ডিগ্রি ৷
দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে শীতের কামড় রয়েছে । দার্জিলিংয়ে তাপমাত্রার পারদ এখনও 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস । জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে 11 ডিগ্রিতে রয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । উত্তরবঙ্গের জন্যও আগামী এক সপ্তাহ সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন নেই । সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে । তাপমাত্রার এই হ্রাস বৃদ্ধি প্রায় স্বাভাবিক বলে মনে করছে হাওয়া অফিস । আপাতত সামান্য বৃদ্ধি পেলেও সপ্তাহান্তে পারদ নামবে । তাই ঠান্ডার ওঠানামা নিয়েই এবারের মাঘের শীত ।
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবিবার 15.1 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি নীচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 87 এবং সর্বনিম্ন 35 শতাংশ ।