ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি বঙ্গে, নয়া সপ্তাহে কোন কোন জেলা ভিজবে ?

ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি বঙ্গে, নয়া সপ্তাহে কোন কোন জেলা ভিজবে ?
Rain Winter Prediction in Bengal: দুগ্গাঠাকুর জলে পড়তেই শীত-শীত অনুভূতি হচ্ছে বইকি বঙ্গবাসীর ৷ এদিকে নয়া সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ ৷
Published : October 23, 2026 at 7:55 AM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। মনোরম আবহাওয়া বঙ্গজুড়ে। হালকা শীতের আমেজ। শুষ্ক আবহাওয়ায় শীতের আগমনী মৃদু লয়ে। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের হাত ধরে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বঙ্গের আকাশে। বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো শেষ হওয়ার পর আপাতত বৃষ্টির শঙ্কা না-থাকলেও সম্ভাব্য নিম্নচাপ ঘিরে নতুন করে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বিশেষত উপকূলবর্তী এলাকায় এই আবহাওয়ার অবস্থা কেমন থাকে সেই দিকেই নজর।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ দিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। নতুন সপ্তাহে অর্থাৎ মঙ্গল-বুধবার নাগাদ অর্থাৎ 27-28 অক্টোবর উপকূল অঞ্চল ও কিছু কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে যার প্রভাবে উপকূল ও তৎসংলগ্ন কিছু জেলায় হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। তার হাত ধরেই নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। যার জেরে বৃষ্টির ভ্রুকুটি ৷
তবে আগামী 26 তারিখ পর্যন্ত বঙ্গের সমস্ত জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যে হাওয়া ঢুকছিল তা বাতাসে নিম্নস্তরে ঢুকতে থাকবে। তার ফলে দিনেরবেলা কিছুটা পূবালী হাওয়া পাওয়া যাচ্ছিল ও রাতের দিকে যে ঠান্ডা অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছে তেমনটা চলতে থাকবে ৷ রাত ও দিনের তাপমাত্রা এখন স্বাভাবিকের কাছাকাছি রয়েছে। আগামী ক'য়েকদিনের মধ্যে তা 1 থেকে 2 ডিগ্রি কম-বেশি হবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 31 থেকে 33 ও সর্বনিম্ন 23 থেকে 25 ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা।
কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মূলত 3-4 দিন বেশিরভাগ সময় পরিষ্কার আকাশ থাকবে। মাঝে-মধ্যে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা থাকছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উপরের জেলাগুলিতে মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যেতে পারে।
আজ দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে ৷ বেলা বাড়লে আংশিক মেঘলা হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং 24 ডিগ্রির সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 ও সর্বনিম্ন 55 শতাংশ।