বঙ্গে কাটছে না দুর্যোগ, আজ দক্ষিণে কালবৈশাখী-উত্তরে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস
মঙ্গলে কালবৈশাখী থেকে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ পাহাড় থেকে সমতলে কোথায় কোথায় আজ দুর্যোগ পরিস্থিতি ?
Published : March 30, 2026 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: বসন্তের বেশিরভাগ দিনই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কখনও দাপট দেখাচ্ছে কালবৈশাখী । আবার কখনও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ছে জেলায় জেলায় ৷ তবে গরমের মধ্যে স্বস্তি আনছে । রবিবার রাজ্যের আবহাওয়া কেমন থাকবে দেখে নিন ৷
মঙ্গলে বঙ্গজুড়ে দুর্যোগের কারণ
বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড হয়ে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1.5 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । পাশাপাশি উত্তর ওড়িশা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় 0.9 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । ফলস্বরূপ বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে আগামিকাল (মঙ্গলবার) রাজ্যের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার সমুদ্রে না-যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আবহবিদরা ।
কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া-সহ বজ্রপাত এবং ঝড় হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিকেলে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
আজ থেকে আগামী তিন দিন সমতলের কোথায় কোথায় দুর্যোগ ?
- আজ দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়।
- আগামিকাল মঙ্গলবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা ।
- আগামী পরশু অর্থাৎ বুধবারও হালকা বৃষ্টি হতে পারে দুই 24 পরগনা, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ।
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও আগামী তিন দিন উপরের 5 জেলায় বেশি বৃষ্টি হতে পারে
- আজ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া ।
- আগামিকাল মঙ্গলবার উপরের পাঁচ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পংয়ে ৷ একই সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও । জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কোচবিহারে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মঙ্গলবার ।
- বুধবারও ঝড়ের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের উপরের পাঁচ জেলায় ।
আগামী সপ্তাহে ঝড়-বৃষ্টি হলেও দাপট কমবে ৷ হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী দু'দিনে উত্তরবঙ্গে 2 থেকে 3 ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে । পরবর্তী পাঁচ দিনে ধীরে ধীরে পারদ চড়বে । দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও 2 থেকে 4 ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে । তারপর আবার তাপমাত্রা বাড়বে 3 থেকে 5 ডিগ্রি, অর্থাৎ নতুন সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে গরম পড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.5 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 ও সর্বনিম্ন 54 শতাংশ ।