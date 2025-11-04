বাংলাদেশ উপকূলে নিম্নচাপ, শীতের শুরুতে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা
বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল ৷ তার ফলে শীতের মুখে আবারও বাংলায় 'হাওয়া বদল' ৷
Published : November 4, 2025 at 7:50 AM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে কয়েকদিন আগে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজ্য ৷ সেই রেশ কাটিয়ে এখন শীতের অপেক্ষায় বঙ্গবাসী ৷ এরই মধ্যে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে ৷ তার জেরে নতুন করে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷
আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-মধ্যভাগ ও মায়ানমার উপকূল সংলগ্ন এলাকায় একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত ৷ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5.8 কিলোমিটার উপরে অবস্থান করছে এই ঘূর্ণাবর্তটি । আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে মায়ানমার ও বাংলাদেশ উপকূল বরাবর অগ্রসর হতে পারে এই নিম্নচাপ । ঘুরপথে এর প্রভাবে বঙ্গে ৷ তার ফলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় ৷
মঙ্গলবার কেমন থাকবে আবহাওয়া?
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
নিম্নচাপের প্রভাবে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার এক-দু'টি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা গিয়েছে ৷ কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টিও হয়েছে ৷ বাকি জেলার আবহাওয়া ছিল শুষ্ক ৷ তবে বেশ কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কম ছিল ৷ আবার কিছু এলাকার তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের থেকে বেশি ৷
হওয়া অফিসের বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী 2-3 দিন দার্জিলিংয়ের কয়েকটি এলাকায় খানিকটা হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
সাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় গত 24 ঘণ্টায় খুব হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ বাকি এলাকায় তার প্রভাব পড়েনি ৷ সেই সঙ্গে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগের থেকে কিছুটা কমেছে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ৷ হাওয়া অফিসের বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী 5 দিনে দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় তেমন কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷ আবহাওয়া একইরকম থাকবে ৷ সুতরাং, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে বঙ্গের আবহাওয়ায় তেমন কোনও বড় পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
সোমবার কেমন ছিল হাওয়া ?
হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 1.1 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 91 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 42 শতাংশ ।