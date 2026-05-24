উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা, বিকেলে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গও
সপ্তাহের প্রথমে দক্ষিণবঙ্গে খানিকটা অস্বস্তিকর গরম টের পাওয়া যাচ্ছে ৷ তবে উত্তরবঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
Published : May 24, 2026 at 10:16 AM IST
কলকাতা, 24 মে: আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ৷ পশ্চিমের জেলাগুলিতে খরতাপের প্রভাব আরও অনেকটাই বেশি ৷ তবু আবহাত্তয়া অফিস বলছে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও নজির তৈরি হয়নি ৷ কারণ, পারদ স্বাভাবিকের আশপাশেই ঘোরাফেরা করছে ৷ এখন যে রাজ্যে বৃষ্টি হচ্ছে না তা নয় ৷ তবে তার পরিমাণ সর্বত্র সমান নয় ৷ আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ তার সঙ্গে কমতে থাকবে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও ৷
আলিপুরের হাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য শনিবার রাতে জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে ৷ এখন দক্ষিণ বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশের জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে ৷ বিশেষত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ এদিকে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাংশের কয়েকটি জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে ৷
আগামীকাল 25 থেকে 27 মে বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে অতিভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷ 28 ও 29 মে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে বলে পূর্বাভাস ৷ দক্ষিণবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আজ রবিবার মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও দুই মেদিনীপুর জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
মঙ্গলবার 26 মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে ৷ তবে 27 মে থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে ৷ 28 ও 29 মে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই মাঝারি বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ঘণ্টায় 40-50 কিমি বেগে দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে ৷
এর আগে শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 91 শতাংশ, সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ৷