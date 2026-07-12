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রাজ্য়জুড়ে দুর্যোগ অব্যাহত, রবিতে তিন জেলায় বৃষ্টির লাল সতর্কতা

আপাতত রাজ্যের উপর সদয় বর্ষা। দিন কয়েক ধরে রাতভর বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকাগুলি ৷ আজ বৃষ্টির লাল সতর্কতা রয়েছে তিন জেলায় ৷

WEST BENGAL WEATHER UPDATE
রাজ্য়জুড়ে দুর্যোগ অব্যাহত (ফাইল ছবি- পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 7:48 AM IST

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কলকাতা, 12 জুলাই: জোড়া অক্ষরেখা এবং ঘূর্ণাবর্তের হাত ধরে বৃষ্টি দুর্যোগ রাজ্যজুড়ে। নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থান কিছুটা উত্তরবঙ্গের দিকে। ফলস্বরূপ বৃষ্টির প্রভাব বেশি হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন অঞ্চলে। রথযাত্রার দিনে বৃষ্টির দাপট থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অসমে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। আর বাংলাদেশেও ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর। রাজস্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর ফলে বৃষ্টি পরিস্থিতি রাজ্যজুড়ে। আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যজুড়ে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

রথযাত্রার দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

  • গত কয়েকদিন ধরেই আকাশের মুখ ভার। আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ক'য়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ব দিকের লাগোয়া দক্ষিণের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সব জেলাতেই আগামী পাঁচ দিন দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। রবিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায়।
  • দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। আগামী বুধবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে পারে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। রথযাত্রার দিন আবার উপকূলের এবং উপকূলবর্তী জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে।

উত্তরবঙ্গে আজ লাল সতর্কতা- উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা থাকছে। আজ জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে অতি বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ 200 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে কোথাও কোথাও। এই তিন জেলা ছাড়া উত্তরবঙ্গের বাকি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতার সঙ্গে দমকা বাতাস 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির সর্তকতার সঙ্গে দমকা বাতাস 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে।

কলকাতায় নেই কোনও সতর্কতা- কলকাতায় আগামী 7 দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকবে। শহর তিলোত্তমার জন্য আপাতত 5 দিন কোনও সতর্কতা নেই। রথের দিন এবং তারপর দিন বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাবে।

শনিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 0.7 ডিগ্রির কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ ছিল, সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 78 শতাংশ।

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