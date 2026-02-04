ETV Bharat / state

ঝঞ্ঝার দাপটে উধাও মাঘের শীত, বাড়বে তাপমাত্রা

আগামী কয়েক দিনে আরও খানিকটা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিসের একটি সূত্র বলছে এক থেকে দুই ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা ৷

winter disappeared in bengal
ঝঞ্ঝা কাঁটায় উধাও মাঘের শীত (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: ঝঞ্ঝার দাপটে মাঘের শেষে শীতের কার্যত দফারফা। উত্তর দিক থেকে আসা বাতাস প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঝঞ্ঝা। পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ফলে তাপমাত্র এখন আর কমবে না ৷ আগামী কয়েক দিনে আরও খানিকটা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিসের একটি সূত্র বলছে এক থেকে দুই ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা ৷

রাতের তাপমাত্রায় হালকা ঠাণ্ডা অনুভূত হলেও দিনের বেলায় গরমই থাকবে। সবমিলিয়ে যেন মাঘের শেষ হওয়ার আগেই বসন্তের আগমন। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আপাতত কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 16 থেকে 17 ডিগ্রির মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে পারদ বেশ খানিকটা চড়বে। তবে আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে।

তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের মোটামুটি কাছাকাছি থাকবে বলে আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন। তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না এই সময়ে। সপ্তাহান্তে ফের পারদ নেমে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26 থেকে 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। পশ্চিমাংশের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13 থেকে 15 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে পূর্বাভাস মিলেছে।

তবে, দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে শীতের প্রভাব রয়েছে অনেকটাই। দার্জিলিংয়ে পারদ এখনও একক সংখ্যার ঘরেই। উত্তরবঙ্গের জন্যও আগামী এক সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তণ হবে না বলেই জানা যাচ্ছে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রার এই কমা-বাড়া প্রায় স্বাভাবিক বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। আপাতত সামান্য বৃদ্ধি পেলেও সপ্তাহান্তে পারদ কিছুটা নামবে। তাই ঠাণ্ডার ওঠানামা নিয়েই এবারের মাঘের শীত।

অন্যদিকে, কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে মঙ্গলবার 15.3 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি নীচে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 27.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 85 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ। আজ বুধবার দিনের আকাশ পরিস্কার থাকলেও ভোরে কুয়াশার দাপট থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। সবমিলিয়ে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই শীত বিদায়ের পরস্থিতি ৷ যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে শীত বিদায়ের ঘোষণা এখনও করা হয়নি আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে ৷ দেশের অন্যত্র বিশেষ করে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে দাপট দেখাচ্ছে শীত ৷

TAGGED:

WEATHER FORECAST
KOLKATA WEATHER
TEMPERATURE WILL INCREASE
WEST BENGAL WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.