ETV Bharat / state

শহুরে শীতের নতুন যৌবনের হাত ধরে বঙ্গে 'আনন্দ বসন্ত সমাগমে'

রাজ্যের বিভিন্ন জেলার রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি করে কমতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ৷ সোমবার থেকে অবশ্য কলকাতায় হাওয়া বদল ৷

winter
শীতের সকাল (ছবি:পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 8, 2026 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: শেষ লগ্নে আরও একবার দাপট দেখাচ্ছে বাংলার শীত ৷ এবং আপাতত পরিস্থিতি খুব একটা বদলাবে না ৷ তাপমাত্রা আরও কমবে ৷ কয়েকদিন আগে কলকাতা থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছিল ৷ উত্তরবঙ্গেও শুধু পাহাড় ছাড়া অন্যত্রও পরিস্থিতি ছিল একইরকম ৷ তবে এবার আরও একবার হাওয়া বদল ৷ আর শীতের এই নতুন পর্বের শেষ হবে বসন্তে ৷

গত কয়েকদিনে খানিকটা নেমেছিল তাপমাত্রা ৷ আগামী কয়েকদিনে সেই প্রবণতা আরও বাড়বে ৷ শনিবার বেশি রাতে আলিপুুর আবহাওয়া দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের মতো দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী 24 ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি করে কমতে পারে ৷ এর পরের কয়েকদিন তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ফলে ঠান্ডা আরও বাড়বে।

কুয়াশা না-থাকলেও সকালের দিকে শীতের আমেজ মিলবে সর্বত্র। বেলা বাড়লে রোদের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সেই আমেজ উধাও হবে। আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্কই থাকবে ৷ কুয়াশা দাপট দেখাবে এমন সম্ভাবনাও আগামী দিন সাতেকের মধ্যে নেই ৷ সবমিলিয়ে এই মুহূর্তে ঠাণ্ডার যে অনুভূতি রয়েছে তাই চলবে।

মাঘ মাসের শেষভাগ সমাগত । দুয়ারে ফাল্গুন মাস। ফলে শীত যে অচিরেই বিদায় নেবে তা বলাই বাহুল্য। তবে হাওয়া অফিস এখনও শীত বিদায়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি। শুধু তাই নয়, এখন যে অবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে সকলেই চাইছেন শীতের ইনিংস আরও একটু দীর্ঘ হোক ৷ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ার হাত ধরে বাংলার তাপমাত্রা আরও একবার নামতে শুরু করেছে। এর ফলে আজ, রবিবার দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই ঠাণ্ডা বাড়বে। আগামী তিন-চার দিনেও তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই।

এই পরিবর্তন মূলত সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রেই হবে। মানে বদল যা হওয়ার তা হবে রাতের তাপমাত্রায় ৷ তবে সামগ্রিকভাবে গোটা রাজ্যে শীত মাথা তোলার মরিয়া চেষ্টা করলেও কলকাতায় পরিস্থিতি খুব একটা ইতিবাচক নয় ৷ শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রবিবার 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। আর সেটা শনিবারের থেকে 2 ডিগ্রি কম ৷ আগামিকাল সোমবার থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রার পারদ চড়বে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও বাড়তে পারে বেশ খানিকটা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকতে পারে।

শনিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী এবং সিউড়ি ৷ তাপমাত্রা ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে 2.05 ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 2.01 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 79 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 35 শতাংশ।

TAGGED:

WEATHER FORECAST FOR KOLKATA
NEW SPELL OF KOLKATA WINTER
DARJEELING HILLS TEMPERATURE
IMD WEATHER FORECAST FOR KOLKATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.