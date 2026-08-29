আজই বঙ্গ-ওড়িশা উপকূলে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ৷ বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা ৷ আগামী পাঁচদিন বঙ্গজুড়ে বজায় থাকবে বৃষ্টির আবহ ৷ মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ আবহাওয়া দফতরের ৷
Published : August 29, 2026 at 8:25 AM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অব্যাহত। এরই মধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা। ভাদ্রমাসের কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টির লুকোচুরির মধ্যে বাংলা ভিজছে। কখনও বা পুড়ছে। এরই মধ্যে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ফের। ফলে চলতি মাসের শেষ তিনদিন তো বটেই নতুন মাসের প্রথম ক'য়েকদিন বৃষ্টির আবহ থাকবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বর্তমানে বাংলাদেশ ও এই রাজ্যের উপকূল সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এর প্রভাবে আজ উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন বঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূল এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ ও আগমিকাল কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
- দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। সেইসঙ্গে এক-দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, মূলত উপকূলের জেলাগুলোতে। নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ায় উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন এলাকায় দমকা হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেইসঙ্গে বৃষ্টিপাত ও বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হয়ে বজ্রপাতও হতে পারে।
- আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার এক-দু'জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে । দুই 24 পরগনা ছাড়াও হুগলি, কলকাতা, হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- আগামিকাল পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা ও হাওড়ায় অতি ভারী থেকে ভারী বৃষ্টি এবং দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।
- মৎস্যজীবীদের আজ থেকে আগামী তিন দিন গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতই অনেক জায়গায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। আজ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার এক-দু'জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে, তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আগামী দু-তিন দিন তুলনায় কমই থাকবে।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ ক'য়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত ও তার সঙ্গে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 0.1 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 69 শতাংশ।
আজ আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।