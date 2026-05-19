মঙ্গলে বঙ্গজুড়ে ঝড়বৃষ্টি বাড়বে, কেরলে সময়ের আগে বর্ষা ঢুকলেও বাংলায় কবে ?

মঙ্গলে বঙ্গজুড়ে ঝড়বৃষ্টি বাড়বে, কেরলে সময়ের আগে বর্ষা ঢুকলেও বাংলায় কবে ?
উত্তর থেকে দক্ষিণ, বাংলাজুড়ে বৃষ্টির দাপট চলবে ৷ এদিকে বঙ্গে বর্ষা প্রবেশের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : May 19, 2026 at 10:13 AM IST
কলকাতা, 19 মে: ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল অবস্থা হলেও বিকেল থেকে সন্ধেয় বৃষ্টির আগমনে খানিকটা স্বস্তি মিলছে বঙ্গবাসীর মনে ৷ তবে সার্বিক অস্বস্তি যেন কাটছে না ৷ তবে আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালিপনার কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অগ্রসর ৷ তবে এ সবকিছুর মাঝে জানা গেল বাংলায় কবে বর্ষা প্রবেশ করছে ৷
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট আরও বাড়ার ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর । উত্তর-পূর্ব বিহারের উপর থাকা ঘূর্ণাবর্তটি এখন হিমালয় পাদদেশ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থান করছে । পাশাপাশি, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশের কারণে আগামী কয়েকদিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
বৃ্ষ্টি পরিস্থিতির কারণ ?
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরও কিছু অংশে অগ্রসর হয়েছে । সোমবার তা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা, আন্দামান সাগরের অধিকাংশ অংশ এবং সমগ্র আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে গিয়েছে । আগামী 3-4 দিনে আরও কিছু এলাকায় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে ।
আজকের আবহাওয়া
আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
বাংলায় বর্ষা কবে ?
- আন্দামানে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ এবং সময়ের আগে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করলেও বাংলার ছবিতে পরিবর্তন নেই । নির্ধারিত সময়ে বাংলায় বর্ষা প্রবেশ করবে ।
- প্রথমে উত্তরবঙ্গ এবং পরে দক্ষিণবঙ্গ । অর্থাৎ 10 বা 12 জুনের আগে বঙ্গে বর্ষার প্রবেশের ইঙ্গিত নেই । তবে বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ দুই মাসেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি রাজ্যে হয়েছে । ফলে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি সেভাবে তৈরি হয়নি ।
উত্তরবঙ্গে আগামী ক'য়েকদিন চলবে ভারী বৃষ্টি ?
- উত্তরবঙ্গে আজ থেকে বৃষ্টি বাড়তে শুরু করবে । উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বজ্রপাত-সহ ঝড় এবং মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আগামিকাল বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে ।
- 21 ও 22 মে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে । বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এই সময় ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । পাহাড় ও ডুয়ার্স এলাকায় জল জমা, ছোট নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে ।
- 23 ও 24 মে-তেও উত্তরবঙ্গের বেশ ক'য়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে । দক্ষিণবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
- আজ ও আগামিকাল বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে ।
- 21 মে থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা থাকবে ।
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.3 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 88 ও সর্বনিম্ন 62 শতাংশ ।