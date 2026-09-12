নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টি, জারি হলুদ সতর্কতা; কবে কমবে দুর্যোগ ?
Today Weather in Bengal: নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তাল সমুদ্র, তাই মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে ৷ রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ-দুর্যোগের তীব্রতা কমবে ৷
Published : September 12, 2026 at 8:35 AM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: নিম্নচাপের জেরে এখনই ভারী বৃষ্টির হাত থেকে নিস্তার পাবে না পশ্চিমবঙ্গ। আজ, শনিবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা। এমনটাই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আজ, দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
নিম্নচাপের ঘনঘটা
শুক্রবার ঘনীভূত নিম্নচাপটি উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চল থেকে সরে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এখন কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝুঁকে রয়েছে। পাশাপাশি, হরিয়ানা থেকে আরও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে।
নিম্নচাপের প্রভাব
দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন। তবে, সমুদ্রে নিম্নচাপ ঘনীভূত থাকলেও প্রভাব সেভাবে পড়বে না ৷ শুধু দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । বৃষ্টি কমবে সপ্তাহান্তে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলায়। রবি-সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের সর্তকতা
আজ মৎস্যজীবীদের সমুদ্রের বঙ্গের উপকূলে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ 55 থেকে 60 কিলোমিটার হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- আজ থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। সব জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে ৷ সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।
- আগামিকাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- আজ কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি, অর্থাৎ উপরের দুই জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। অন্যান্য জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার দমকা বাতাস বইবে।
- আগামিকাল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বাকি সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে ৷
শহর কলকাতায় কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে আজ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বৃষ্টি না-হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে ৷ আগামিকাল থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টি একটু কমবে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে।
শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.5 ডিগ্রি যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেটা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.7 ডিগ্রির নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 78 ও সর্বোচ্চ 98 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত হয়েছে 45.3 মিলিমিটার ৷
- শনিতে ঘটতে চলেছে কিছু... বিকেলে কী হবে এই রাশিদের জীবনে