গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা', উপকূলে জারি লাল সতর্কতা

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ আগামিকালই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে ৷ তাই দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনে মাইকিংয়ের মাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রচার শুরু করল প্রশাসন ৷

Deep Depression turning into Cyclonic Storm
দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ থেকে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা' (:ছবি: আইএমডি-র ভিডিয়ো থেকে সংগৃহীত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 6:36 PM IST

3 Min Read
নামখানা, 26 অক্টোবর: গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হচ্ছে ৷ আগামিকাল অর্থাৎ 27 অক্টোবর গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'য় (থাইল্যান্ডের দেওয়া নাম) রূপান্তরিত হবে ৷ পরদিন 28 অক্টোবর তা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আকার নেবে ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে জন্ম নেওয়া এই ঘূর্ণিঝড় অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল দিয়ে স্থলভাবে প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷

এর সরাসরি প্রভাব রাজ্যে না পড়লেও দক্ষিণবঙ্গে ভারী ঝড়-বৃষ্টির আভাস দিয়ে আলিপুরের হাওয়া অফিস ৷ 28 থেকে 31 অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই ইতিমধ্যে দক্ষিণ 24 পরগনায় সুন্দরবন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে সতর্কতা ৷ উপকূল তীরবর্তী এলাকায় জারি হয়েছে লাল সর্তকতা ৷ ব্লক প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করার কাজ শুরু করা হয়েছে ৷

সুন্দরবনের নামখানায় মাইকিং করে প্রচার চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন (ইটিভি ভারত)

ঘূর্ণিঝড় নিয়ে রবিবার বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেছে আবহাওয়া দফতরের কলকাতায় অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র ৷ সেই সূত্রে খবর, 28 অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে প্রবল ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাবে ৷ আবহবিদরা জানিয়েছেন, মছলিপতনম এবং কাকিনাড়ার কাছে কলিঙ্গপতনমের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করবে 'মন্থা' ৷

এর পরোক্ষ প্রভাবে 17 অক্টোবর কলকাতা-সহ দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও হুগলির কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ পরদিন 28 অক্টোবর থেকে 31 অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের একটি-দু'টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এমনকী উত্তরবঙ্গেও পৌঁছতে পারে 'মন্থা'র রেশ ৷ 30 ও 31 অক্টোবর দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর ও মালদায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র ৷

Rain in Kolkata
দুপুরেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তিলোত্তমা ভিজল আচমকা বৃষ্টিতে (ছবি: পিটিআই)

সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে নামখানা, বকখালি-সহ উপকূলবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের মাইকিং-এর মাধ্যমে সতর্ক করা হচ্ছে ৷ এই সময় সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ 27-30 অক্টোবর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য দফতর ৷ পাশাপাশি সমুদ্রে থাকা ট্রলারগুলি যেন 27 অক্টোবরের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসে, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সোমবার বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ অতি ভারী নিম্নচাপ অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় এ পরিণত হবে। মূলত দক্ষিণ ভারতে এই ঝড়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকবে কিন্তু এই ঝড়ের প্রকোপ থেকে বাদ যাবে না বাংলা। পশ্চিমবঙ্গের উপকূল তীরবর্তী এলাকায় ক্ষতির সম্ভাবনা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে ব্লকের ব্লকে। আগামীকাল থেকে এই ঝড় মোকাবিলায় চলবে প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তৎপর জেলা প্রশাসন।

