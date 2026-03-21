বৃষ্টি ভেজা ঈদ, বিকেল থেকে টানা দুর্যোগ জেলায় জেলায়

বৃষ্টি ভেজা ঈদ, বিকেল থেকে টানা দুর্যোগ জেলায় জেলায়
খুশির ঈদের সকালে ছাতা মাথায় নমাজ পড়তে জড়ো হয়েছেন সাধারণ মানুষ ৷ এদিনও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
Published : March 21, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: বৃষ্টি ভিজে ঈদের নমাজে অংশ নিলেন সাধারণ মানুষ ৷ মধ্যরাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রায় সব জেলায় ৷ উৎসবের সকালে বাংলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ৷
ইতিমধ্যে বৃষ্টির জেরে বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি বেড়েছে ৷ তাপমাত্রা একঝটকায় অনেকটা নেমে গিয়েছে ৷ কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 4.4 ডিগ্রি কমে হয়েছে 19.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30.9 ডিগ্রি হয়েছে ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 3.3 ডিগ্রি নীচে নেমেছে ৷ কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে 14.8 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার কারণে এই ঝড়বৃষ্টি ৷ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুরে আগামী তিনঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের বৃষ্টির প্রভাব বেশি ৷ ফলে দুর্যোগে আক্রান্ত উত্তরবঙ্গ ৷ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হলেও প্রকোপ কম ৷
উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 0.9 কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে ৷ এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং দক্ষিণ অসমের উপর দিয়ে 0.9 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে ৷
বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে ৷ এর ফলে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । এর প্রভাবে আগামী দু’দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আবহাওয়া দফতরে পূর্বাভাস রাজ্যের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে ৷ কোথাও কোথাও দমকা হাওয়ার সঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বিশেষত বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে বজ্রপাৎ-সহ ঝড়ের প্রবণতা বেশি থাকার সম্ভাবনা ৷ অর্থাৎ কালবৈশাখী সঙ্গে বৃষ্টি ৷
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ
উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হয়েছে ৷ কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি হয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলায় একনাগাড়ে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হয়েছে ৷ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় এবং কলকাতার তৎসংলগ্ন অঞ্চলেও বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টি হয়েছে ৷
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ 21 মার্চ শনিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রপাৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 60-70 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে তা শুরু হয়েছে রাত থেকে ৷
আগামীকাল রবিবার 22 মার্চ বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমবে ৷ পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে ৷ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷
23-25 মার্চ সোম ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ তবে দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও দুই মেদিনীপুরে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ অন্যদিকে 21 মার্চ শনিবার উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রপাৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হবে ৷ রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে ৷ বাকি জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ও সর্বোচ্চ 92 শতাংশ ৷ শনিবার আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রির আশপাশে থাকবে ৷