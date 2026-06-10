বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি, কলকাতায় জারি লাল সতর্কতা

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি, কলকাতায় জারি লাল সতর্কতা
দুপুরেই কলকাতার আকাশ ঢাকা পড়ে কালো মেঘে ৷ হাওয়া অফিসের সতর্কতা, বুধবার রাত থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷
Published : June 10, 2026 at 7:19 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: বিকেলেই সন্ধ্যা নামল কলকাতায় ৷ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ মহানগরীতে যেন রাত আটটার অন্ধকার ! সঙ্গে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, দুই চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে ৷ তার মানে আরও বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ অন্যদিকে, জানা গিয়েছে বুধবার 4.48 মিনিট নাগাদ কলকাতার আলিপুরের উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে একটি ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়, যার সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার ৷
আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়াও বইবে ৷ গতিবেগ ঘণ্টায় 70-80 কিলোমিটার হতে পারে ৷ প্রবল বৃষ্টিতে ইতিমধ্যে ইডেনে বেঙ্গল টোয়েন্টি টোয়েন্টি লিগের ম্যাচ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে সিএবি ৷ এদিকে, গতকালই বর্ষা বাংলায় প্রবেশ করেছে ৷ উত্তরবঙ্গে বর্ষা শুরু হয়েছে ৷ সেখানে আগামী সাতদিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস । দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে বর্ষার বৃষ্টি আর দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি চলছে । শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি । দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তির সঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি খানিক স্বস্তি ফিরিয়েছে । আজ থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ৷ উপকূলের দুই-এক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
সিকিম-সহ উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত এলাকায় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে ৷ জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ অংশে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে ৷ দার্জিলিং জেলার কিছু অংশেও ঢুকে পড়েছে বর্ষা ৷ অন্যত্র মৌসুমী বায়ু প্রবেশের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী চার-পাঁচ দিনে বর্ষা বাংলার আরও কিছু এলাকার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং বিহারেও ঢুকে পড়বে বলে অনুমান হাওয়া অফিসের ৷
উত্তরবঙ্গের জন্যও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে সব জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 40-50 কিমি গতি বেগে দমকা বাতাস বইবে রাজ্যে ৷ এদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে ৷ আগামিকাল বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গে সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ রয়েছে বজ্রপাতের আশঙ্কাও ৷ তবে গরম এবং অস্বস্তিও থাকবে ৷ বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি মিলবে ৷ বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি উপকূলের দুই এক জেলাতে ৷
তার আগে বুধবার বেশি রাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে 40-60 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতেও ৷ এই জেলাগুলির কিছু অংশে কালবৈশাখীর সর্তকতা জারি করা হয়েছে ৷ বাকি জেলাতেও 30-40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ৷ কলকাতায় সকাল থেকে ছিল গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া ৷ দুপুরের পর থেকে শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি ।