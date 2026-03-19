ঈদের উৎসবে কাঁটা ছড়াবে ঝড়বৃষ্টি

ঈদের উৎসবে কাঁটা ছড়াবে ঝড়বৃষ্টি
আজ বৃহস্পতিবার দিনের বেলা মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : March 19, 2026 at 7:46 AM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: চৈত্রের শুরু থেকেই রাজ্যজুড়ে চলছে ঝড়বৃষ্টি । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত অব্যাহত থাকবে । কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া ও শিলাবৃষ্টিও হতে পারে বলে জানানো হয়েছে । অর্থাৎ, রাজ্যজুড়ে ঈদের উৎসবে ঝড়বৃষ্টির ভ্রুকুটি চলবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 19 মার্চ বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ 24 পরগনার কিছু জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । গতিবেগ 40 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে । বাকি জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
20 মার্চ শুক্রবার থেকে পশ্চিমের জেলাগুলি অর্থাৎ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান এবং বীরভূমে । এইসব জেলার একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কয়েকটি জেলায় ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টি হতে পারে ।
21 মার্চ শনিবার বৃষ্টি পরিস্থিতি আরও বাড়তে পারে । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলায় অধিকাংশ জায়গায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস । কিছু এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার গতি 60-70 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ৷ সঙ্গে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ।
22 মার্চ রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই 24 পরগনায় বজ্রপাত-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
23 ও 24 মার্চ অর্থাৎ সোম ও মঙ্গলবার মূলত দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও দুই মেদিনীপুর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বাকি জেলায় মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 19 মার্চ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে ।
20 ও 21 মার্চ অর্থাৎ শুক্র ও শনিবার প্রায় সব জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে । কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ।
22 মার্চ রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে ।
23 ও 24 মার্চ অর্থাৎ সোম ও মঙ্গলবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকার পূর্বাভাস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.01 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বনিম্ন 63 ও সর্বোচ্চ 92 শতাংশ ।