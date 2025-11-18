সপ্তাহান্তে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, কমবে শীত; কুয়াশার চাদরে ঢাকবে বাংলা

ETV Bharat / state

সপ্তাহান্তে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, কমবে শীত; কুয়াশার চাদরে ঢাকবে বাংলা

মধ্য-দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত । পরবর্তী 72 ঘণ্টায় শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে ৷ কী বলছে হাওয়া অফিস ?

সপ্তাহান্তে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 18 নভেম্বর: বাংলা ক্যালেন্ডার বলছে, এখন কার্তিক পেরিয়ে অগ্রহায়ণ ৷ তবে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে নভেম্বরের শুরু থেকেই শীতের আমেজে বঙ্গবাসী। কিন্তু তাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়ায় নিম্নচাপ রয়েছে ৷ এর ফলে হঠাৎ করেই শীতের আমেজে টান।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, বঙ্গে আগামী কয়েকদিন চড়বে পারদ ৷ বুধবার পর্যন্ত কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়বে বাংলা ৷ তবে বেলা বাড়লে রোদের দাপট যথেষ্ট অনুভূত হবে ৷ সন্ধ্যার পর আবারও শিরশিরে ভাব থাকলেও তা গত কয়েকদিনের মত অনুভূত হবে না ৷ আজ, মঙ্গলবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 ডিগ্রি ও 19 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, এখনই ঠান্ডা পড়ছে না বাংলায় ৷ সংক্রান্তি পেরিয়েছে ৷ তবে একটু হলেও বাড়বে তাপমাত্রা। তবে কয়েকদিন পরে অর্থাৎ অগ্রহায়ণে রাজ্যজুড়ে থাকবে শীতের আমেজ ৷ ঠান্ডার কয়েকদিনের বিরতির কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ অঞ্চল ৷ যা ইতিমধ্যে মধ্যে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে । এর ফলে বঙ্গে বাতাসের গতিপথও বদলাবে ৷ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তুরে হওয়ার দাপট কমবে । বদলে দক্ষিণ-পূর্বের উষ্ণ হাওয়ার দাপট কিছুটা হলেও বাড়বে ৷

সমুদ্রে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হলেও রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির সেভাবে সম্ভাবনা নেই । তবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলাই ভোরের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহ জুড়েই দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই রাতের দিকের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে । একইভাবে রাতের তাপমাত্রা বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ।

কার্যত ধাক্কা লাগতে পারে শীতের হিমেল পরশে । আগামী শনিবারের পর ফের মেঘলা আকাশ । মধ্য-দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত । পরবর্তী 72 ঘণ্টায় শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে ৷ যা শীত পড়ার সম্ভাবনাকে সাময়িকভাবে ধাক্কা দেবে ।

সোমবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রি নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 87 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 49 শতাংশ।

