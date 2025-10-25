ETV Bharat / state

অন্ধ্র উপকূলে ঘূর্ণিঝড় ! ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস বঙ্গে, সতর্কবার্তা মৎস্যজীবীদের

শনিবার ভোরে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়েছে ৷ আগামী দু'দিনে এটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে ৷ এর প্রভাব পড়বে বঙ্গে ৷

West Bengal Cyclone Update
আকাশে মেঘের ঘনঘটা, গঙ্গাবক্ষে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে স্টিমার (ছবি: RKC)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 4:29 PM IST

কলকাতা, 25 অক্টোবর: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'মান্থা' ৷ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আগামী দু'দিনে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তিরত হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ৷ এই ঘূর্ণিঝড় অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল দিয়ে ঢুকে রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে যাবে ৷ তাই এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কোনও আশঙ্কা নেই ৷ কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাবে রাজ্যে ঝড় ও বৃষ্টি হতে পারে ৷ এই সময়ে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷

হাওয়া অফিসের বিশেষ বার্তায় বলা হয়েছে, শুক্রবার 25 অক্টোবর সকাল সাড়ে 5টায় বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে থাকা সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ বর্তমানে নিম্নচাপটি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রায় 420 কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমে, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে প্রায় 990 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে, তামিলনাড়ুর চেন্নাই থেকে প্রায় 990 কিমি পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে, অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া থেকে প্রায় 1 হাজার কিমি দক্ষিণ-পূর্বে, ওড়িশার গোপালপুর থেকে প্রায় 1 হাজার 40 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে অবস্থান করছে ৷

পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামিকাল রবিবার এই নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে, গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ সোমবার, 27 অক্টোবর সকালে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে ৷ পরবর্তী 48 ঘণ্টায় অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আভাস দিয়ে মৌসম ভবন ।

এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি প্রভাব বঙ্গ উপকূলে পড়বে না ৷ পরোক্ষ প্রভাবে 28 থেকে 30 অক্টোবর, অর্থাৎ মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ ঘণ্টায় 35-45 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷ দমকা হাওয়া ঘণ্টায় 55 কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ৷

এই সময় সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ তাই 28-30 অক্টোবর মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে ৷ যাঁরা গভীর সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের 27 অক্টোবর সোমবারের মধ্যে ফিরে আসতে বলা হয়েছে ৷

এই পরিস্থিতিতে সপ্তাহান্তে শনি-রবির আবহাওয়া- দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ৷ হেমন্তের শুরু এবং অক্টোবরের শেষে দুর্যোগের ঘনঘটা বঙ্গে ৷

উত্তর 'ভারত মহাসাগরীয়' এলাকায় ঝড়ের নামের তালিকা অনুসারে বঙ্গোপসাগরে আসন্ন ঝড়ের নাম দেওয়া 'মান্থা' ৷ নামকরণ করেছে তাইল্যান্ড ৷ তাদের ভাষায় মান্থার অর্থ সুগন্ধী ৷ সরকারিভাবে নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি ৷ তবে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসের কথা আলিপুরের আবহাওয়া অফিস তাদের বিশেষ বার্তায় জানিয়েছে ৷ এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে ৷ তাই বঙ্গ উপকুল আপাতত আশঙ্কামুক্ত ৷

