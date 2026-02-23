নিম্নচাপ-ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিম্নচাপ-ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গের আট ও উত্তরবঙ্গে তিন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । বৃষ্টির হাত ধরে তবে কি ফের ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে শীতের, জানাল হাওয়া অফিস ৷
Published : February 23, 2026 at 7:42 AM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: চলতি মাসের শেষে মধুর বসন্তের ছোঁয়া নেই । বরং গুমোট গরমের ইঙ্গিত । ফাগুনের দ্বিতীয় সপ্তাহের রবিবার দুপুরে বেশ ভালোয় গরম মালুম হয়েছে ৷ তবে ইতিমধ্যেই আলিপুর আবহাওয়া দফতর সমুদ্রে নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্তের পূর্বাভাস দিয়েছে । তার জেরে আগামী দু'দিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে রাজ্যে ।
হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, সোমবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে । মেঘলা আকাশ থাকবে । বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় । মঙ্গলবার বৃষ্টি আরও কিছুটা বাড়বে । দক্ষিণবঙ্গের আট ও উত্তরবঙ্গে তিন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে । দক্ষিণের উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা, বাঁকুড়া, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের আট জেলাতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । এছাড়াও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতেও । তবে বৃষ্টি হলেই যে শীত পড়বে, এমনটা নয় । আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, হালকা ঠান্ডার পুনরাবৃত্তির আর কোনও সম্ভাবনা নেই । বরং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অর্থাৎ দিনে-রাতে গরম আরও বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস । ইতিমধ্যে 31 ডিগ্রির গণ্ডি পার করার পথে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ । সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও 20 পেরিয়ে 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছে গিয়েছে ।
আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বসন্তকালে হঠাৎ এই বৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্ত । ফলে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই উধাও বসন্তের আমেজ, তার জায়গায় বাতাসে গ্রীষ্মের আগমনী । কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 41 এবং সর্বোচ্চ 80 শতাংশ ।
আজ সোমবার দিনের আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে ৷ বেলা এবং বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 22 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।