বসন্তে আবহাওয়ার মেজাজ পুরো 'হট', ফের আগমন জোড়া ঝঞ্ঝা কাঁটা'র

বসন্তে আবহাওয়ার মেজাজ পুরো 'হট', ফের আগমন জোড়া ঝঞ্ঝা কাঁটা'র
রাতের দিকে যে শীতের আমেজ দক্ষিণবঙ্গবাসী টের পাচ্ছে তা ধীরে ধীরে কমবে। পরবর্তী সপ্তাহে 2-3 ডিগ্রি করে তাপমাত্রা বাড়বে ৷ আসছে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ৷
Published : February 15, 2026 at 7:55 AM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: দিনে যে শীতের অনুভূতি কমছে তা আর নতুন নয় ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে । দিনের বেলায় শীত এখন উধাও বঙ্গের আবহাওয়া থেকে ৷ উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া না-থাকলেও শুষ্ক হাওয়া থাকবে । দখিনা বাতাসের দাপট এখনই বাড়ছে না ।
ঘন কুয়াশার সতর্কতা আপাতত আর নেই । দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা লক্ষ্য করা যাচ্ছে । উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায় রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, যা পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে ৷ নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে । আগামিকাল 16 তারিখ সোমবার দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ৷
রবিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে ৷ ভোরের দিকে কুয়াশারও দেখা মিলেছে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে আসবে । রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় এক থেকে দুই ডিগ্রি মতো নীচে রয়েছে ৷ পরবর্তী সপ্তাহে আরও 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান হাওয়া অফিসের । তবে এখনও সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে রয়েছে ৷ আগামী কয়েকদিন এরকমই থাকবে । তাই কনকনে ঠান্ডা না-থাকলেও গরমের তীব্রতাও অনুভূত হবে না ।
দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে । আগামীতে এই তাপমাত্রা আরও বাড়বে । কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা 16 থেকে 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের ।
উত্তরবঙ্গেও এখন শীত বিদায়ের বাজনা । পাহাড় থেকে সমতল সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশা রয়েছে ৷ যা আরও বেশ কিছুদিন থাকবে । আগামী 2-3 দিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে । দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় 5 থেকে 7 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে কালিম্পং-সহ সমতলের জেলায় 11 থেকে 15 ডিগ্রির ঘরে থাকবে পারদের কাঁটা । সপ্তাহান্তে মালদা-সহ উত্তরবঙ্গের নীচের দিকের জেলায় 14 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷
কলকাতায় আগামী সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 18 থেকে 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে । কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি নীচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 39 ও সর্বোচ্চ 84 শতাংশ ।