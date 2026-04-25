সিপিএম-কংগ্রেসের শক্তি নেই, বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আবেদন নাখোদার ইমামের

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 9:17 PM IST

কলকাতা, 25 এপ্রিল: রাজ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আবেদন করলেন নাখোদা মসজিদের ইমাম মহম্মদ রফিক কাসমী ৷ তিনি অল ইন্ডিয়া মিললি কাউন্সিল সর্বভারতীয় সহ সাধারণ সম্পাদক । শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এই আবেদন জানিয়েছেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শহুদ আলাম ৷

প্রথম দফায় রেকর্ড 92 শতাংশেরও বেশি ভোট পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই স্বতঃস্ফূর্ত ভোটদানকে স্বাগত জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া মিললি কাউন্সিল। তাদের আবেদন, সবাই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন যাতে দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হার আরও বাড়ে ৷ পাশাপাশি বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক শক্তি আখ্যা দিয়ে সংগঠনের তরফে বক্তারা বলেন, "এই সাম্প্রদায়িক দলকে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র তৃণমূলই ঠেকাতে পারে ৷ সিপিএম বা কংগ্রেস এই কাজ করতে পারবে না। তাদের সেই সাংগঠনিক শক্তি নেই ৷ তাই রাজ্যে সর্বধর্ম সমন্বয় রক্ষা করতে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে হবে।"

উল্লেখ্য, প্রথম দফা নির্বাচনের আগেও মুর্শিদাবাদ-সহ একাধিক জেলায় অল ইন্ডিয়া মিললি কাউন্সিলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের কাছ পৌঁছনোর চেষ্টা হয়েছিল। এবার কলকাতা থেকে রাজ্যের বাকি ভোটারদের আবেদন করা হল ৷ তারা মনে করে, যারা বিজেপিকে হারাতে চায় তাদের উচিত সিপিএম ও কংগ্রেসকে ভোট না দিয়ে তৃণমূলকে ভোট দেওয়া ৷

এদিকে, দ্বিতীয় দফা ভোটের ঠিক আগে চাঞ্চল্যকর ঘটনা উত্তর 24 পরগনার নোয়াপাড়ায় । শনিবার দুপুরে থানার চত্বরের ভিতরেই বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা । মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বোমার স্প্লিন্টার, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশ । ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা, গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ৷ থানার ভিতরেই কীভাবে ঘটল এই বিস্ফোরণ, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷

এমনই আবহে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল নির্বাচন কমিশন । প্রথম দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যে নতুন করে আরও 11 জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হল । ফলে মোট পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 95, যা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।

