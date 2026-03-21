বাঁকড়ায় ঈদের নামাজ থেকে সম্প্রীতির বার্তা ইমামদের
স্থানীয়দের উদ্যোগে সুসংগঠিতভাবে আয়োজন করা হয় ঈদের নামাজের। আর সেই ঈদের নামাজের পর দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতির বার্তা দিলেন ইমামরা ৷
Published : March 21, 2026 at 7:04 PM IST
বাঁকড়া, 21 মার্চ: রমজানের একমাসব্যাপী সংযমের পর আনন্দের উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। সেই উপলক্ষ্যে হাওড়ার বাঁকড়া এলাকায় রবিবার ভোর থেকেই ধরা পড়ল এক অনন্য আবহ। ধর্মীয় আচার পালনের পাশাপাশি সামাজিক সৌহার্দ্যের এক উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠল বাঁকড়া ঈদগা ময়দানে ৷ যেখানে স্থানীয়দের উদ্যোগে সুসংগঠিতভাবে আয়োজন করা হয় ঈদের নামাজের। আর সেই ঈদের নামাজের পর দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতির বার্তা দিলেন ইমামরা ৷ সেই সঙ্গে, কিছু মানুষ মুসলমানদের নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা ৷
এদিন, সকাল গড়াতেই চারদিক থেকে মানুষের ঢল নামে ময়দানের দিকে ৷ পরিচ্ছন্ন পোশাকে সজ্জিত ছোট থেকে বড়—সব বয়সের মানুষ অংশ নেন এই বিশেষ প্রার্থনায় ৷ শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নয়, এলাকাবাসীর বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো, যা সামগ্রিকভাবে উৎসবের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করে তোলে। নামাজ শুরুর আগে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে প্রস্তুতি নেন অংশগ্রহণকারীরা ৷ এরপর নির্ধারিত সময়ে ইমামের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয় প্রার্থনা।
নামাজ শেষে একে অপরকে আলিঙ্গন ও শুভেচ্ছা জানানোর মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভ্রাতৃত্বের বার্তা। সেই মুহূর্তে ধর্মীয় ভেদরেখা যেন মুছে গিয়ে মানবিক সম্পর্কই হয়ে ওঠে প্রধান ৷ বাঁকড়া বড় মসজিদের ইমাম মহম্মদ আবদুর রশিদ বলেন, "ঈদ শান্তি, সম্প্রিতি, ভালোবাসার বার্তা বহন করে ৷ এই আনন্দের দিনে অমুসলিম ভাইদের বলব আমন্ত্রণ জানাব, আপনারাও ঈদের জমায়েতে আসুন এবং স্বচক্ষে দেখুন মুসলিমরা কত শান্তি সম্প্রিতির সঙ্গে ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করে ৷"
তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, "আজকের দিনে ইসলাম তথা মুসলিমদের বিষয়ে বিষোদগার করা হচ্ছে ৷ কুমন্তব্য ও কুৎসা রটানো হচ্ছে আমাদের নামে ৷ আমরা শান্তি শৃঙ্খলা পছন্দ করে তা দেখলে য়ারা বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ তাদের রটনা আমাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না ৷" আরও এক ইমাম বলেন, "এই ভারত সর্বধর্ম সমন্বয়ের সম্প্রীতির ভারত ৷ কিছু কুচক্রি বাজে মানসিকতার মানুষ যারা সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে বিষাক্ত করছে ৷ আমরা তাদের কাছে শান্তির বার্তা পাঠাতে চাই ৷ আমরা বলব, আপনারা এই বিষ ছড়াবেন না ৷ সারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চাই ৷ আপনারা ভারতে কলুষিত করবেন না ৷ ভারতকে সমৃদ্ধ করুন ৷ সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাতে কাজ করা যায় তা দেখতে হবে আমাদের ৷ সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতকে গড়তে পারি ৷"
এই আয়োজনের অন্যতম উদ্যোক্তা এক সদস্য বলেন, “আমরা চাই, এই দিনটি শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ না-থাকুক, বরং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসার বন্ধন আরও দৃঢ় করুক।” তাঁর কথায়, “বাঁকড়ায় বহু বছর ধরেই এই ঐতিহ্য বজায় রয়েছে, আর প্রতি বছরই আমরা আরও বেশি মানুষকে একসঙ্গে দেখতে পাই।” এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়, “আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই ধরনের মিলনমেলা খুবই প্রয়োজন। এখানে সবাই একসঙ্গে উৎসব পালন করে, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।” অন্য এক তরুণ অংশগ্রহণকারী বলেন, “ঈদ মানেই আনন্দ ভাগ করে নেওয়া ৷ এখানে এসে মনে হয় আমরা সবাই এক পরিবারের অংশ।”
সমগ্র অনুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয়রাও ৷ প্রশাসনিক তৎপরতা ও আয়োজকদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি ৷ ফলে উৎসবের আনন্দে কোনও ভাঁটা পড়েনি ৷ বাঁকড়ার এই ছবি যেন বৃহত্তর সমাজের জন্যও এক বার্তা বহন করে—ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন পরিচয়ের মাঝেও সহাবস্থান সম্ভব, যদি থাকে আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। ঈদের এই শুভক্ষণে সেই বার্তাই আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল এই জনপদে।