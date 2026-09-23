মাফিয়া টুলুর ছত্রছায়ায় চলা বীরভূমের 193টি 'অবৈধ' পাথর ক্রাশার বন্ধের মুখে

মাফিয়া টুলুর ছত্রছায়ায় চলা বীরভূমের 193টি 'অবৈধ' পাথর ক্রাশার বন্ধের মুখে
Illegal stone crushers in Birbhum: জাতীয় পরিবেশ আদালত চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বৈধতার প্রমাণ না দিতে পারলে বন্ধ হবে ক্রাশার ৷
Published : September 23, 2026 at 11:36 PM IST
বীরভূম, 23 সেপ্টেম্বর: নেই পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র। দিনের পর দিন মাফিয়া টুলু মণ্ডলের ছত্রছায়ায় সম্পূর্ণ বেআইনিভাবেই চলেছে বীরভূমে শয়ে শয়ে পাথর ক্রাশার ও খাদানগুলি ৷ নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও 193টি পাথর ক্রাশার কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি ৷ তাই জাতীয় পরিবেশ আদালত 8 অক্টোবর চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বৈধতার প্রমাণ না দিতে পারলে বীরভূমের পাঁচামি, রামপুরহাট, শালবাদরা, নলহাটি, মুরারই এলাকার পাথর ক্রাশারগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ আর এই সময়কালে যদি ক্রাশার চালানো হয় তবে 7 হাজার 281 টাকা প্রতিদিন জরিমানা দিতে হবে ৷ অর্থাৎ, বীরভূমে বেআইনি পাথর কারবারে কোপ পড়তে চলেছে ৷
ফেরার বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল। ইতিমধ্যেই সিউড়ি জেলা আদালত টুলুর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে ৷ এমনকী, ইন্টারপোল মারফৎ 'রেড কর্ণার' নোটিশ জারি হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভারত ছেড়ে পালিয়েছে টুলু ৷ এই আবহে বীরভূম জেলায় বেআইনি পাথর কারবারের আরও পর্দা ফাঁস হল। দেড় দশক ধরে এই জেলায় রমরমিয়ে চলছে বেআইনি ক্রাশার৷ অর্থাৎ, পাথর ভাঙার যন্ত্রাংশ।
অধিকাংশ ক্রাশারের নেই পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র। জাতীয় পরিবেশ আদালত বীরভূমের 229টি পাথর ক্রাশারকে বৈধ ছাড়পত্র দেখানোর নোটিশ দিয়েছিল ৷ বলা হয়েছিল 30 এপ্রিলের মধ্যে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে হবে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র 36টি পাথর ক্রাশার তাদের বৈধতার প্রমাণ দিতে পেরেছে ৷ বাকি 193টি ক্রাশারের নেই কোনও বৈধ কাগজপত্র।
এই ক্রাশার গুলি মালিকদের আগামী 29 সেপ্টেম্বর থেকে 8 অক্টোবরে মধ্যে বৈধতার প্রমাণ আদালতে দিতে হবে ৷ না হলে শারদোৎসবের প্রাক্কালেই বন্ধ করে দেওয়া হবে 'অবৈধ' পাথর ক্রাশারগুলি। এমনই কড়া নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। আর 8 অক্টোবর পর্যন্ত যদি কোনও মালিক ক্রাশার চালান তাহলে প্রতিদিন 7 হাজার 281 টাকা করে জরিমানা দিতে হবে ৷
প্রসঙ্গত, 2023 সাল থেকে জাতীয় পরিবেশ আদালতে বীরভূম জেলার বেআইনি পাথর ক্রাশারগুলি নিয়ে মামলা চলছে ৷ সেই সময় বৈধতার প্রমাণ না মেলায় 229টি পাথর ক্রাশার মালিককে দেড় লক্ষ টাকা করে জরিমানা দিতে হয়েছিল ৷ এবার 193টি 'বেআইনি' পাথর ক্রাশার বন্ধের মুখে ৷ দেড় দশক ধরে বীরভূমের পাঁচামি, শালবাদরা, নলহাটি, মুরারই, তালবাঁধ, রামপুরহাট এলাকায় কমপক্ষে 400টি ক্রাশার আছে ৷ এর মধ্যে অধিকাংশ সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ ক্রাশারে কর্মরত শ্রমিকরা হামেশাই অতিরিক্ত ধুলোর কারণে সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হন ৷ তাদের মেলে না সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা বা ক্ষতিপূরণ। এই অভিযোগ ভুরি ভুরি ৷ এই ক্রাশার পাশে রাস্তাগুলি দিয়ে যাতায়াত করা দুর্বিষহ। ধুলোয় ঢেকে যায় আকাশ৷ অত্যাধিক বায়ু দূষণের পাশাপাশি শব্দ দূষণও রয়েছে।
এতকাল মাফিয়া টুলু মণ্ডলের ছত্রছায়ায় ছিলেন এই ক্রাশার মালিকেরা ৷ তাই ফের টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে বেআইনি ক্রাশার চালানোর অভিযোগও দায়ের হয়েছে। ক্রাশারের পাশাপাশি এই জেলায় রয়েছে প্রায় 250টি বেআইনি পাথর খাদান। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল কেটে ফেলে চলে পাথর উত্তোলন। আর এই সব ক্ষেত্রেই নির্বিকার ছিল বীরভূম জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে ক্রাশার মালিকদের বৈধ কাগজপত্র দেখানোর নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এই মুহুর্তে বীরভূমে অধিকাংশ পাথর খাদান বন্ধ রয়েছে। কিন্তু, ঝাড়খণ্ড-বিহার থেকে বড় বড় ডাম্পারে পাথর ঢুকছে বীরভূমের ক্রাশারগুলিতে ৷
এ প্রসঙ্গে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, "বীরভূম জেলায় অবৈধ ক্রাশারের সংখ্যা বেশি ৷ যা ভবিষ্যৎ গ্রাস করছে ৷ সকলের কাছে ত্রাসের কারণ ৷ এখনই যদি সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় আগামী প্রজন্ম বাঁচবে ৷ জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ কার্যকরী কতটা হবে জানি না ৷ তবে কার্যকরী হওয়া উচিত ।"