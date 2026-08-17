তারাপীঠে বেআইনি হোটেলগুলি মৃত্যুফাঁদ, জতুগৃহে বেআব্রু প্রশাসনের গাফলতি
সারাবছর লক্ষাধিক পর্যটক আসে সিদ্ধপীঠ তারাপীঠে ৷ অথচ নেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, নজরদারি।হোটেলগুলিতে দমকলের ইঞ্জিন প্রবেশ তো দূরের কথা মাছি গলার মতো গলি পর্যন্ত নেই ৷
Published : August 17, 2026 at 7:11 PM IST
রামপুরহাট, 17 অগস্ট: তারাপীঠে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ওঠা হোটেল-লজ যেন মৃত্যুফাঁদ। মন্দির লাগোয়া হোটেলগুলিতে দমকলের ইঞ্জিন প্রবেশ তো দূরের কথা মাছি গলার মতো গলি পর্যন্ত নেই ৷ যেন জতুগৃহ। এছাড়া, দ্বারকা নদের পাশেও বিপজ্জনকভাবে গড়ে উঠেছে একাধিক লজ, হোটেল, রিসর্ট। আর এগুলিতে চলে বেআইনি কার্যকলাপও, তার অভিযোগও ভূরি ভূরি ৷
তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে 9 জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় আবারও বেআব্রু হল প্রশাসনিক গাফিলতি। সারা বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক আসে সিদ্ধপীঠ তারাপীঠে, অথচ নেই সেই অর্থে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, নজরদারি। তবে এগুলি নিয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন রাজ্যের দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। দুষলেন বিগত তৃণমূল-কংগ্রেস সরকারকেও ৷
এদিন তারাপীঠে এসে বীরভূম জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার-সহ দমকলের আধিকারিকদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শক করেন দমকল প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বলেন, "জানেন তো দীর্ঘ 15 বছর কি রাজত্ব চলেছে... তারাপীঠে প্রায় 400 হোটেল ৷ অধিকাংশ কীভাবে পারমিট পেয়েছে, ফায়ারের কী ব্যবস্থা আছে তা ভয়ঙ্কর জটিল অবস্থায় আছে। এগুলি সবই খতিয়ে দেখা হবে ৷ এই হোটেলটিতে ইমার্জেন্সি গেটে তালা ঝোলানো ছিল ৷ ফলে মানুষ বেরতে পারেনি ৷"
তিনি আরও বলেন, "একটা নতুন সরকার এসেছে ৷ আমরা চাই ফায়ার সিস্টেমটা ঠিক করার, যাতে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা আর না-হয় ৷ আমরা বৈঠকে বসছি ৷ তারাপীঠের হোটেল মালিক সংগঠনকেও ডাকা হবে ৷ ফায়ার অডিট হবে, ব্যবস্থাও হবে ৷ প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী জায়গা ছাড়া নেই, মানা হয়নি নিয়ম ৷ জানেন তো কাদের মদতে এগুলি হয়েছে। সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিয়োকলে কথা হয়েছে।"
আজ ভোররাতে তারাপীঠের একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত 9 জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তারমধ্যে 5 জন মেঘালয় রাজ্যের। আহত 28 জন। তাদের মধ্যে 7 জনকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু, এই তারাপীঠে কমপক্ষে 400 হোটেল, লজ, রিসর্ট রয়েছে। তারমধ্যে মন্দিরের আশেপাশে, ভিআইপি গেটের কাছে প্রায় 50 থেকে 60টি হোটেল রয়েছে। এই হোটেলগুলি সরু গলি পথ ৷ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দমকল, অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার জো নেই ৷ একের পিঠে আরেকটা হোটেল নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গজিয়ে উঠেছে। এ যেন মৃত্যুফাঁদ পাতা ৷
অন্যদিকে, মন্দির সংলগ্ন দ্বারকা নদের দুই দিকে বিপজ্জনকভাবে গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট কংক্রিটের হোটেল, লজ ৷ নদের একেবারে তীর ঢালাই পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে। যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷ বহু হোটেল, লজ, রিসর্টে নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, নেই ইমারজেন্সি পরিষেবার ব্যবস্থাপনা, নেই সঠিক প্ল্যান পাশ, নির্মাণের প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী দমকল, অ্যাম্বুলেন্স প্রবেশের জায়গা ছাড়া নেই, ল্যাডার নেই। যেন এক একটি আস্ত জতুগৃহ। আর এসব কোনও ক্ষেত্রেই প্রশাসনের নজরদারি নেই ৷
তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আরও একবার বেআব্রু হল প্রশাসনিক গাফিলতি। সারাবছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আনাগোনা সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ ৷ আর তাকে কেন্দ্র করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে নিয়মবহির্ভূত হোটেল, লজ, রিসর্ট ৷ তাছাড়া, তারাপীঠের অধিকাংশ হোটেলেগুলিতে বহু ক্ষেত্রে সঠিক রেজিস্ট্রার খাতা রাখা হয় না, সিসি ক্যামেরা বহু ক্ষেত্রে বিকল, কোন কোন ক্ষেত্রে নেই ৷ ফলে রমরমিয়ে চলে বেআইনি কার্যকলাপ থেকে দেহ ব্যবসাও ৷ কোথাও কেউ অপরাধ করে তারাপীঠের হোটেল লজগুলিতে এসে অনায়াসেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে ৷ এহেন বহু অভিযোগ বিগত দিনে সামনে এসেছে ৷ আর এই সব ক্ষেত্রেই প্রশাসনকে নির্বাক থাকতে দেখা গিয়েছে।