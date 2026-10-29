কালীপুজোর আগে বড়বাজারে বাজেয়াপ্ত 110 কেজি অবৈধ বাজি, গ্রেফতার 1 ​

কালীপুজোর আগে বড়বাজারে বাজেয়াপ্ত 110 কেজি অবৈধ বাজি, গ্রেফতার 1
Illegal Firecrackers seized in Kolkata: এই বিপুল পরিমাণ বাজি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে অর্থাৎ সরকারি লাইসেন্স ছাড়াই লোকালয়ের মাঝে মজুত করা হয়েছিল বলে খবর ৷
Published : October 29, 2026 at 1:06 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: দীপাবলির প্রাক্কালে কলকাতার বুকে ফের বড়সড় বেআইনি বাজি উদ্ধারের ঘটনা । সূত্র মারফত খবর পেয়ে বড়বাজার থানা এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবনে বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালায় পুলিশ । সেখান থেকে উদ্ধার হয় প্রায় 110 কেজি নিষিদ্ধ ও অবৈধ বাজি । এই ঘটনায় এক যুবককে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম মহম্মদ তৌফিক । বয়স 19 ৷ ধৃতের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা পারমিট ছাড়াই অবৈধভাবে বাজি মজুত করার অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "অবৈধ বাজি রুখতে আমরা সব সময় চেষ্টা করছি ।"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার গভীর রাত আনুমানিক 1টা 45 মিনিটে বড়বাজার থানার সাব-ইন্সপেক্টর উত্তম কুমার হালদারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল এনএস রোড এলাকায় টহলদারি ও তল্লাশি চালায় । সেই সময় 1 নম্বর এনএস রোড ঠিকানার একটি পরিত্যক্ত ভবনের ভিতরে তল্লাশি চালিয়ে 4টি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্সে থরে থরে সাজানো প্রায় 110 কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করে পুলিশ ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই বিপুল পরিমাণ বাজি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এবং কোনওরকম সরকারি লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র ছাড়াই লোকালয়ের মাঝে মজুত করা হয়েছিল । এর জেরে এলাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল । এরপর নিয়ম মেনে সমস্ত বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকেই অভিযুক্ত মহম্মদ তৌফিককে গ্রেফতার করে বড়বাজার থানায় নিয়ে আসে পুলিশ ।
ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারা এবং বিস্ফোরক আইন (Explosive Substances Act)-এর বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে । এই অবৈধ বাজি চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং এর পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে বড়বাজার থানার তদন্তকারী আধিকারিকরা । উৎসবের মরশুমে শহরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আগামিদিনেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ।