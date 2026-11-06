প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে শব্দবাজির ব্যবসা ! 200 কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত পুলিশের
Illegal firecracker trade: বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশেষ টিম হাড়াল বাজারে পৌঁছয়। পুলিশের এই ঝটিকা অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 200 কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি।
Published : November 6, 2026 at 12:51 PM IST
বারুইপুর, 6 নভেম্বর: প্রশাসনের কড়া নির্দেশ নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি করা যাবে না। অথচ সেই আদেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়েই বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে চলছিল নিষিদ্ধ শব্দবাজির কারবার। সবুজ বাজির পাশেই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল শব্দবাজি। এমনকী তা বিক্রিও করা হচ্ছিল বলে খবর। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাড়াল বাজারে আচমকা অভিযান চালায় বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশেষ দল। পুলিশের এই ঝটিকা অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 200 কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশেষ টিম হাড়াল বাজারে পৌঁছয়। অভিযানে ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার অতীশ বিশ্বাস, বারুইপুরের এসডিপিও অনুপ্রিয়া চৌধুরী এবং বারুইপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র-সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা।
বাজারে ঢুকেই বিভিন্ন বাজির দোকানে তল্লাশি শুরু করেন তাঁরা। আর সেই সময়েই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর ছবি। দোকানের মধ্যে সবুজ বাজির পাশাপাশি প্রকাশ্যে বিক্রি করা হচ্ছিল নিষিদ্ধ শব্দবাজিও। দোকানে সাজিয়ে রাখা সেই সব শব্দবাজি দেখে কার্যত অবাক হয়ে যান পুলিশ আধিকারিকরা। এরপরই দ্রুত সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনের অভিযানে প্রায় 200 কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার হয়েছে। শুধু বাজি উদ্ধার করেই থেমে থাকেননি পুলিশ আধিকারিকরা। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কড়া ভাষায় সতর্কও করা হয়েছে। বারবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি না করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন এই ধরনের ব্যবসা চালানো হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন পুলিশ আধিকারিকরা। আগামী দিনে এই ধরনের বেআইনি কারবার চলতে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি বন্ধ করতে প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার হাড়াল বাজারে প্রায় 200 কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও একাংশ সেই নির্দেশ মানছেন না। তাঁদের আগেও সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও একই ধরনের কাজ চলতে থাকায় এবার কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।"
পাশাপাশি, এই অভিযানে আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতিও পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করছে বলে জানান তিনি।
অন্যদিকে, আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সদস্যরা। সমিতির সদস্য অজয় চক্রবর্তী বলেন, "পুলিশ প্রশাসনের নিয়ম মেনেই এই বাজি বাজার পরিচালিত হচ্ছে। তবে কিছু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত লাভের আশায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি করছেন। তাঁদের জন্য গোটা ব্যবসায়ী সমাজের বদনাম হচ্ছে। সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরাও নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে বাজি উদ্ধার ও নষ্ট করার উদ্যোগ নিচ্ছেন।"
এই বিষয়ে প্রশাসনের পাশে তারা রয়েছেন বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন অজয়।
প্রতিবছর চম্পাহাটিতে প্রশাসনিক নিয়ম মেনে আতশবাজির বাজার বসে। সেখানে সবুজ বাজি বিক্রির উপর জোর দেওয়া হলেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রির অভিযোগ ওঠে। এবার সেই প্রবণতা রুখতে আরও তৎপর হয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাসের বক্তব্য, "কোনওভাবেই নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন সজাগ রয়েছে এবং নিয়মিত অভিযান চলবে।"
সব মিলিয়ে উৎসবের মরশুমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিষিদ্ধ বাজির কারবার বন্ধ করতে হাড়াল বাজারে পুলিশের এই অভিযান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পুলিশের বারবার সতর্কবার্তার পরেও কীভাবে প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি চলছিল, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। আগামী দিনে এই ধরনের বেআইনি কারবার বন্ধ করতে পুলিশ কতটা কঠোর পদক্ষেপ করে, এখন সেটাই দেখার।