সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ ! প্রাক্তন মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠের রেস্তোঁরা ঘিরে পুরসভার কড়া পদক্ষেপ
Illegal construction on government land: কৃষ্ণেন্দুর আমলে সরকারি জমিতে বহুতল, 15 দিনের নোটিশ পুরসভার, বৈধতার প্রমাণ না মিললে ভাঙা হবে ভবন !
Published : October 27, 2026 at 11:47 PM IST
মালদা, 27 অক্টোবর: ক্ষমতার পালাবদলে বদলে গেল প্রশাসনের অবস্থান ? প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর আমলে সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল যে বহুতলকে ঘিরে, এবার সেটি ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করল পুরসভা ।
ভবনটির উপরের দু'টি তলে রয়েছে অমরদীপ সাহার রেস্তোঁরা । মঙ্গলবার ইংরেজবাজার পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ি জানিয়েছেন, সরকারি জমিতে নির্মিত ওই ভবনের বৈধতা যাচাই করে আইন মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে । 15 দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না মিললে ভবনটি ভাঙার পথে হাঁটবে প্রশাসন ।
মালদার রাজনীতিতে অমরদীপের নাম দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত । দক্ষিণ বালুচরের বাসিন্দা, 43 বছর বয়সি এই ব্যবসায়ী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত । তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রীর পারিবারিক সম্পর্কের কথাও প্রকাশ্যে এসেছে । সেই ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই কি শহরের অভিজাত এলাকায় সরকারি জমিতে ব্যবসা চালানোর সুযোগ পেয়েছিলেন অমরদীপ ? তাঁর রেস্তোঁরা ঘিরে ওঠা অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রশ্নই উঠেছে ।
স্থানীয় সূত্রে দাবি, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের আমলে 8 নম্বর ওয়ার্ডে সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনে তৈরি হয়েছিল ওই বহুতল । সেখানে নীচের তলায় রয়েছে একাধিক দোকান, উপরের দু'টি তলায় আছে রেস্তোঁরা । অভিযোগ, সরকারি জায়গায় নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়মবিধি যথাযথভাবে মানা হয়নি । সেই নির্মাণ ঘিরেই এবার নড়েচড়ে বসেছে পুরসভা । অম্লান ভাদুড়ির দাবি, ভবনটি পরীক্ষা করে অতিরিক্ত জেলাশাসকও সেটিকে অবৈধ নির্মাণ বলে চিহ্নিত করেছেন।
অমরদীপকে অনেকে 'বিহারি ভাইয়া' নামেও চেনেন । কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে মালদার রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই নানা আলোচনা রয়েছে । প্রাক্তন মন্ত্রী নিজেও সংবাদমাধ্যমের কাছে অমরদীপের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন । কোভিডের সময় অমরদীপের সাহায্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন তিনি । তবে এই ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, অমরদীপের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দু কতটা অবগত ছিলেন ? অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও তাঁর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল কি না, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে চর্চা রয়েছে ।
অমরদীপের বিরুদ্ধে শুধু নির্মাণ ঘিরে বিতর্কই নয়, চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা নিয়েও অভিযোগ উঠেছিল । তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পর পুলিশ তদন্তে নামে । গত 11 অগস্ট রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ । পরে তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয় । সম্প্রতি তিনি জামিন পেয়েছেন ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে অম্লান ভাদুড়ি জানিয়েছিলেন, শহরের বেআইনি নির্মাণ ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । সেই ঘোষণার পর প্রথম দিকের পদক্ষেপ হিসাবেই সামনে এসেছে 8 নম্বর ওয়ার্ডের এই বহুতল । অম্লানের বক্তব্য, সরকারি জমিতে তৈরি অবৈধ ভবন এবং নিয়ম না মেনে অনুমোদন পাওয়া নির্মাণের বিরুদ্ধে পুরসভা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে ।
মঙ্গলবার তিনি বলেন, "বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় পুরসভার অবৈধ ভবন, নির্মাণের নকশা অনুমোদন এবং পুর এলাকার মধ্যে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছি । সরকারি জায়গায় যে সব অবৈধ ভবন তৈরি হয়েছে, সেগুলি ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া আজ থেকে শুরু করলাম । প্রথমেই 8 নম্বর ওয়ার্ডে সরকারি জমিতে নির্মিত একটি ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"
অম্লান আরও জানান, আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভবনের বৈধতা প্রমাণের জন্য 15 দিনের নোটিশ দিতে হয় । সেই সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না এলে প্রথমে ভবন ব্যবহারকারীদেরই নির্মাণ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হবে । তাঁরা তা না করলে প্রশাসনের নজরদারিতে পুরসভা ভবন ভাঙার পদক্ষেপ করবে । ইতিমধ্যেই সদর মহকুমাশাসক সংশ্লিষ্টদের নোটিশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান ।
তাঁর আমলে তৈরি ভবন ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া নিয়ে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া অবশ্য সংক্ষিপ্ত । তিনি বলেন, "প্রশাসন ও পুর কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্ত করে যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাকে স্বাগত জানাতেই হবে । এর বেশি আমার কিছু বলার নেই ।"
এখন নজর 15 দিনের নোটিশের জবাবের দিকে । সংশ্লিষ্ট পক্ষ ভবনের বৈধতার প্রমাণ দিতে পারে কি না, তার উপরেই নির্ভর করছে পরবর্তী পদক্ষেপ । সরকারি জমি দখল ও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে শেষ পর্যন্ত ভবনটি ভাঙা হয় কি না, তা স্পষ্ট হবে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হলে ।