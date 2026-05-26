মাথার উপর ছাদটুকুও কি থাকবে না ? কর্পোরেশনের শুনানি-কক্ষে উৎকণ্ঠার ভিড়

বাসিন্দাদের আতঙ্ক, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের বুলডোজার নামলে এক ধাক্কায় তাঁদের আজীবনের সঞ্চয়, স্বপ্ন আর নিরাপত্তার শেষ আশ্রয়টুকুও শেষ হয়ে যেতে পারে ।

পুরসভার শুনানিতে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 9:40 PM IST

কলকাতা, 26 মে: কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের শুনানি-কক্ষের বাইরে মঙ্গলবার দুপুরের দৃশ্য যেন কোনও সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের অপেক্ষমান ভিড়কে হার মানায় ! উদ্বিগ্ন মুখে একের পর এক পরিবার, কারও হাতে ফাইলভর্তি কাগজ, কেউ আবার মোবাইলে আইনজীবীর সঙ্গে শেষ মুহূর্তের পরামর্শে ব্যস্ত । সকলের মনে একই প্রশ্ন, জীবনের সঞ্চয় ঢেলে কেনা ফ্ল্যাট কি শেষ পর্যন্ত টিকবে ?

বেলেঘাটা চত্বরের অন্তত 12টি বহুতলকে ঘিরে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে সম্প্রতি নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ । সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ফ্ল্যাট মালিকের কাছে 400(1) ধারায় নোটিশ পাঠিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, তাঁদের কাছে অনুমোদিত নকশা রয়েছে কি না । পাশাপাশি জমির মালিকানা, নির্মাণ সংক্রান্ত অনুমতি-সহ একাধিক নথিও তলব করা হয়েছে ।

পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, এই বহুতলগুলির অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল তৎকালীন শাসকঘনিষ্ঠ রাজু নস্কর ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে । সম্প্রতি বেআইনি নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল প্রকাশ্যেই রাজু নস্করকে 'তৃণমূল আমলের কুখ্যাত দুষ্কৃতী' বলে কটাক্ষ করেছিলেন । সেই বিতর্কের আবহেই এবার এই বহুতলগুলির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নড়েচড়ে বসেছে পুরনিগম ।

শুনানিতে আসা বাসিন্দাদের অনেকেই কার্যত একই অভিযোগ তুলেছেন । তাঁদের দাবি, স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে জমি দখল করে বহুতল গড়ে তোলা হয়েছিল । ফ্ল্যাট কেনার সময় বারবার নথি চাইলেও কোনও কাগজ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি । কিন্তু তখন প্রশ্ন তোলার সাহসও ছিল না । কারণ, অভিযুক্তদের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল প্রবল ।

এক বাসিন্দার কথায়, "ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছি । স্ত্রীর গয়নাও বিক্রি করতে হয়েছে । এখন যদি বাড়িটাই বেআইনি বলে ভেঙে দেয়, তাহলে পথে বসতে হবে ।" আরও এক প্রবীণ বাসিন্দার আক্ষেপ, "জমিও গেল, এখন কি মাথার উপর ছাদটুকুও চলে যাবে ?"

শুনানি চলছে (নিজস্ব চিত্র)

পুরসভা সূত্রের খবর, শুনানিতে অনেকেই দাবি করেছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রতারিত ক্রেতা । নির্মাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক, কিন্তু সাধারণ ফ্ল্যাট মালিকদের যেন রেহাই দেওয়া হয়, এমন আর্জিও জানানো হয়েছে ।

এদিকে, এই উত্তেজনার মধ্যেই মঙ্গলবার শুনানিকক্ষে হাজির হয় কসবার তৃণমূল বিধায়ক জাভেদ খানের প্রতিনিধিদল । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জাভেদ খান জানান, চারটি সম্পত্তি সংক্রান্ত নোটিশের ভিত্তিতে তাঁর প্রতিনিধিরা পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সাত দিনের সময় চেয়েছেন । ওই সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি জমা দেওয়া হবে বলেও দাবি করেন তিনি । পাশাপাশি তিনি জানান, আরও দু'টি সম্পত্তিতে নতুন করে নোটিশ জারি হয়েছে । সেই বিষয়েও আইনি পথে পদক্ষেপ করা হবে ।

তবে পুরসভার এই কড়া অবস্থানের জেরে আতঙ্ক এখন ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে । বহু মানুষের আশঙ্কা, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের বুলডোজার নামলে তার ধাক্কায় শেষ হয়ে যেতে পারে তাঁদের আজীবনের সঞ্চয়, স্বপ্ন আর নিরাপত্তার শেষ আশ্রয়টুকুও ।

